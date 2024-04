Comencen les prospeccions geotècniques al sector de Salt on s’ha de construir el nou Campus de Salut

El departament de Salut ha realitzat en els darrers dies les primeres prospeccions geotècniques en el sector de Salt on està previst que s’hi construeixi el futur Campus de Salut. Segons explica l'Ajuntament en un comunicat, l'aprovació el mes passat de l’avanç del pla parcial del sector sud i del pla parcial de l’àmbit, on s’ha de construir el Campus de Salut, obria la porta al govern de la Generalitat per iniciar tot un seguit de tràmits previs necessaris per poder fer avançar el projecte i els primers moviments sobre el terreny han estat aquestes cates geològiques, que s’han fet en un dels punts de la parcel·la on s’ha de desenvolupar el projecte.

L’Ajuntament de Salt va atorgar el permís, sol·licitat pel Servei Català de la Salut, perquè l’empresa saltenca Lithos Geotècnia dugués a terme aquestes prospeccions geotècniques, que es van realitzar fa uns dies. En concret, les cates als terrenys es van fer en un dels extrems de l’actual dipòsit de vehicles de Salt i va permetre extreure mostres del terreny. La previsió de l’empresa era recollir testimonis dels diversos tipus de sòl que hi ha al sector fins als 12 metres de profunditat.

Les primeres prospeccions geològiques realitzades arriben després que des del govern municipal s’hagi anat fent passos aquests darrers mesos perquè la Generalitat, a través del departament de Salut, pugui iniciar tot un seguit de treballs i estudis previs necessaris per a la cristal·lització del projecte. Els governs municipals de Salt i Girona també han aprovat la cessió de la C-65 al govern de la Generalitat perquè sigui el govern català qui s’encarregui d’executar les obres dels canvis viaris que caldrà executar al sector per preparar l’arribada del Campus de Salut i el desenvolupament de tot el sector sud. Així mateix, ja s’ha establert un acord amb l’Ajuntament de Girona per compartir i impulsar conjuntament aquells tràmits necessaris per preparar el sector que ha d’acollir el nou hospital Josep Trueta, les facultats universitàries de la Univeritat de Girona de l’àmbit sanitari o el hub d’investigació que lidera l’IDIBGI.

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, destaca que “aquests primers treballs sobre el terreny són un pas més d’un projecte vital per al futur de Salt i mostren com el projecte del Campus de Salut segueix avançant perquè sigui una realitat segons el calendari que hem acordat entre tots els agents implicats en aquest projecte de país i que per Salt és una nova oportunitat de transformació econòmica i social del municipi”.

Els passos municipals també permeten ara al departament de Salut que ja pugui tirar endavant el concurs d’idees que permetrà veure com s’implantarà sobre el terreny el futur Campus de Salut, que com va avançar el mateix govern fa unes setmanes es podria treure la licitació durant aquesta mateixa primavera.