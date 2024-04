El GEiEG amplia l'oferta d'activitats d'estiu amb 24 propostes

El GEiEG ha presentat els casals i campus d’estiu que, sota el lema «Viu l’estiu al GEiEG», oferiran més de vint activitats. L'entitat, així, ha optat per oferir propostes més variades i inclusives, amb l'objectiu d'arribar a més públic, d'entre tres i disset anys. En total, són vint-i-quatre propostes de lleure, esportives i culturals, incorporant les novetats de pickleball, voleibol, teatre musical i esport adaptat, que s'afegeixen a les habituals de Diverjoc Sant Narcís i Palau, d'Esport i Aventura i les activitats i tecnificacions que s'organitzen conjuntament des de l'Àrea de Lleure de l'entitat i les seccions esportives. Les inscripcions s'obren el 29 d'abril amb un període inicial exclusiu per a socis de l'entitat. Posteriorment, a partir del 7 de maig, es farà extensiu a no socis.

Les activitats del «Viu l'estiu al GEiEG» es reparteixen entre les tres instal·lacions del club, a Sant Narcís, Sant Ponç i Palau, totes equipades amb piscina i més de seixanta espais i sales adequades per acollir qualsevol classe d'activitat. També i, seguint la línia de la temporada passada, s'augmentaran les sortides i excursions als exteriors, principalment en bicicleta, apostant pel contacte amb la natura. A més, amb l'objectiu d'oferir una millor atenció a les famílies, es mantenen els serveis de menjador i d'ampliació d'horari matinal i de tarda.