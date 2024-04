"Jo reciclo bé. Amb el canvi de model compliqueu la vida a la gent"

Amb una mica de resignació, amb ganes d'informar-se i amb interès per afrontar el que ha de caure sí o sí, alguns veïns van assistir aquest dimecres al vespre a la xerrada informativa que va oferir l'Ajuntament de Girona sobre els nous models de recollida de residus que es començaran a implantar aviat, barri a barri a Girona. Hi havia preguntes simples com de quina fracció són els tetrabrics o on s'haurà d'abocar l'oli fins a la preocupació per on es podran guardar a cada tants cubells per fer la separació correcta de cada fracció. També si es farà ràpidament una nova targeta si se'n per una, per poder obrir els contenidors.

Reducció de residus

Quan la cap d'àrea d'Acció Climàtica, Empar Vila, apuntava que els ciutadans han de "ser capaços de reduir els residus" no comprant per exemple productes que tenen un envàs amb porexpan, un ciutadà, va replicar que el que s'hauria de fer és obligar als productors, comerços i industrials "a no posar porexpan o plàstic per comprar un sol api". Entre la ciutadania també sorgien qüestions sobre el cost de la recollida i l'augment de la taxa.

Des de l'empresa Spora, encarregada de tot l'assessorament i les campanyes informatives per implantar els nous sistemes, Laia Valenzuela, recordava que en ser un servei públic la gent s'atrevia a ser més crítica que, per exemple, amb la llum o el gas.

Tanmateix, va recordar que no es paga ni un euro al dia per la recollida d'escombraries (un habitatge tipus paga 210 euros l'any) i es va preguntar què passaria si els ajuntaments no oferissin aquest servei i quedés en mans d'empreses on els ciutadans haguessin de contractar el servei a un privat.

Una altra intervenció va apuntar si és possible abaixar la taxa a aquells que facin bé el reciclatge ja que que es preveu penalitzar a qui no ho facin bé. Empar Vila va exposar que quan estigui implantat el sistema podria establir-se una taxa a dues velocitats: una quota fixa per tothom i una de variable, segons les aportacions als contenidors que facin dels veïns.

També va mostrar-se preocupació per no poder abocar les deixalles en les hores permeses. "Hi haurà gent que ho tirarà al riu o en qualsevol marge", va avisar un assistent.

Una veïna, que va apuntar que viu a Palau, i que recicla correctament, com la majoria de residents del barri. Va assenyalar que a ella li "agrada treure la brossa quan li va bé" i que tots aquests canvis només serviran per "complicar la vida" a la gent. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, va admetre que al principi serà més complicat però va recordar que cal millorar els índexs de reciclatge.

Sessions als barris

L'Ajuntament preveu fer sessions explicatives als barris a mesura que es vagin implantant el porta a porta i els contenidors intel·ligents.

Tot plegat començarà finals d'aquest mes amb els barris on hi ha cases unifamiliars i on s'ha d'implantar el porta a porta. A continuació serà el torn dels grans comerços i al Barri Vell i part del Mercadal on es farà amb plataforma temporals.

Finalment, a finals d'any i fins a finals d'abril, es deplegaran els contenidors intel·ligents a la gran majoria de la ciutat, on hi ha blocs de pisos. En total, serà un any.