Girona adjudica la redacció d’un estudi per millorar la mobilitat dels dos principals carrers

L’Ajuntament de Girona elaborarà un estudi per millorar la mobilitat de dues de les principals vies de la ciutat. Es tracta del carrer de Barcelona i el tram que transcorre per al pont i l’avinguda de Josep Tarradellas i Joan i enllaça amb el carrer del Riu Güell. La redacció del projecte s’ha adjudicat a l'empresa Grupo de Estudios y Alternativas 21 per un preu de 9.068,95 euros (IVA inclòs) i un termini de 4 mesos.

L’objectiu és estudiar diferents alternatives d’ordenació d’aquestes vies per avançar cap a una mobilitat més sostenible afavorint les línies ràpides de transport públic urbà. S’analitzaran les diferents vies de circulació, tant per a vehicles com per a bicicletes; les zones de càrrega i descàrrega; la ubicació dels contenidors de residus; les parades de bus; les voreres i l’arbrat i la vegetació. A la carretera Barcelona es vol contemplar l'opció de fer un carril exclusiu per a bus lligat a l'aparcament dissuassori del Mas Gri.

Amb aquest estudi també es pretén millorar la seguretat viària d’aquests carrers per tal de reduir el nombre d’accidents de trànsit. L’estudi donarà un especial èmfasi en les activitats comercials i equipaments culturals i educatius que hi ha a la zona per tal de contribuir a un accés fluid en aquests espais. Paral·lelament, es tindran en compte aspectes com la qualitat ambiental, la mitigació i adaptació al canvi climàtic, la cohesió social i s’analitzarà la mobilitat des del punt de vista del gènere.

En concret, s’analitzarà el tram del carrer de Barcelona que va des de la rotonda de Mas Gri fins a la plaça del Marquès de Camps i la ronda de Ferran Puig; i el tram que va des del pont i l’avinguda de Josep Tarradellas i Joan i enllaça amb el carrer del Riu Güell, passant per punts com les rotondes de la plaça de l’Assemblea de Catalunya i de Santa Eugènia.