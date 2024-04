Joaquim Mundet i Creus és reconegut com a Fill Predilecte de Cassà

Aquest dijous s’ha celebrat el ple extraordinari en què s’ha atorgat la distinció de “Fill Predilecte” a Joaquim Mundet i Creus. Aquesta distinció és un reconeixement a les seves accions continuades al llarg de dècades que fan referència a la descoberta, conservació, difusió i promoció del patrimoni documental i històric de Cassà de la Selva. En tots aquests terrenys ha excel·lit i ha posat generosament el seu coneixement a l’abast de la ciutadania i els investigadors per tal d’anar completant la història cassanenca i conservar-ne el patrimoni.

Joaquim Mundet i Creus ha col·laborat i col·labora en nombroses accions promogudes tant per entitats i investigadors com per l’Arxiu Municipal de Cassà de la Selva. Pel que fa a la col·laboració amb l’Arxiu Municipal cal remarcar les seves accions per a la recuperació de patrimoni documental i la transcripció i inventari de pergamins i altra documentació de l’Arxiu Municipal de manera altruista, en benefici de la difusió pública dels fons.

Joaquim Mundet i Creus, Fill Predilecte de Cassà. / Ajuntament de Cassà de la Selva

Alhora és autor de la col·lecció Toponímia dels Veïnats de Cassà de la Selva i El Termenal, també editats per l’Ajuntament de Cassà, a través de l’Arxiu Municipal; un projecte ingent, innovador i de referència dins el panorama editorial català.

Ha col·laborat en diferents obres col·lectives com els dos volums del llibre Cinquanta-cinc llegües de passos oblidats i xarra bascos, editat pel Centre d’estudis Selvatans l’any 2016 i el llibre Can Carbó de les Serres, publicat l’any 2014. També ha estat conferenciant en el cicle de conferències a l’arxiu de Cassà i va participar en les Jornades d’Onomàstica de Lloret de Mar de l’any 2010, organitzat pel Centre d’Estudis Selvatans i la Societat d’Onomàstica.

Jaciments i megàlits

La recerca i la difusió de les seves investigacions són només una petita part de la seva prolífica trajectòria. Tant o més important que aquesta és la descoberta que ha fet de jaciments i megàlits en el territori cassanenc i la recuperació del patrimoni documental d’arxius patrimonials que l’ha portat a elaborar extensos estudis de nombrosos fons patrimonials i ha promogut també que alguns d’aquests fons es custodiessin a l’Arxiu Municipal de Cassà.

Dos dels seus camps de recerca emblemàtics són: el castell de Cassà de la Selva i el límits termenals. Del primer; del resultat de les seves investigacions s’ha pogut situar l’antic castell de Cassà, en el lloc on hi ha actualment can Català del Castell. Del segon; de l’estudi de l’evolució del termenal de Cassà al llarg de la història s’ha constatat que malauradament Cassà ha anat perdent territori i un important patrimoni històric que contenia.

És membre fundador de La Colla Excursionista Cassanenca, a la segona meitat dels anys cinquanta, i del GREC (Grup de Recerca i Estudis Cassanencs) l’any 2000, sota el sopluig l’Arxiu Municipal. De la seva època a La Colla cal destacar que es varen dur a terme les primeres excavacions al jaciment iber al Puig del Castellar (denominació del conegut com a Puig del Castell, segons el resultat de les investigacions de Quim Mundet), a la segona meitat dels anys seixanta. Durant la dècada dels anys setanta, juntament amb el ja desaparegut Jaume Abel, varen explorar de manera intensa el territori, la qual cosa els va portar a descobrir nombrosos jaciments arqueològiqcs d’època prehistòrica, ibèrica o romana. Alguns exemples d’aquestes descobertes són la Roca de les Tres Rases, l’Ermar dels Camins Blancs, can Cassà, el camp de les Romerenques, la Vinyaperduda, el puig de l’Esquetlla i el puig de les Puces.

Com a reconeixement a la seva trajectòria va ser distingit amb el Premi Cirera d’Arboç, l’any 1998, juntament amb el ja esmentat Jaume Abel Planagumà.

Articulista

Actualment també és articulista de la revista Llumiguia on mensualment difon diferents aspectes de de la història cassanenca, col·labora i lidera accions dins el Grup de Recerca Cassanenc, col·labora amb l’Arxiu Municipal en diferents accions sobre patrimoni documental i continua treballant en els últims volums que falten per acabar el projecte de recuperació i difusió de la toponímia dels veïnats de Cassà.”

El Doctor en Història, Elvis Mallorquí ha fet una intervenció durant el ple en què ha destacat la tasca i dedicació d’en Joaquim Mundet en favor del patrimoni històric i documental de Cassà de la Selva.

Després del ple s’ha tancat l’acte amb un piscolabis amb els assistents que han acompanyat l’homenatjat, entre altres, els membres del Grup de Recerca i Estudis Cassanencs a més de la família i veïns i veïnes del municipi.