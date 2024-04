Salt amplia el servei gratuït de cangur amb el local 'Minuts Menuts'

Salt (Gironès) ha obert un segon espai municipal de cangur 'Minuts Menuts' amb el suport del programa 'Temps de Cures' de la Generalitat. Aquest segon local va entrar en funcionament a principis d'aquest mes a l'Espai Gaudí, al carrer Greco, i en només tres setmanes ja l'han utilitzat una vintena de famílies, fent ús del servei 25 infants. Salt amplia així un programa que ha tingut molt bona acollida des de la seva posada en marxa l'octubre del 2022 en una de les aules de l'espai municipal Som Salt. Durant tot l'any 2023 van fer ús del servei, que busca promoure la conciliació familiar de manera puntual, més d'un centenar d'infants i durant el primer trimestre d'enguany ja l'han emprat unes seixanta famílies.

El programa garanteix, gràcies als dos educadors que hi ha en cadascun dels dos espais municipals del servei, una atenció bàsica, ludicosocial i d'educació en el lleure dels infants que hi acudeixen. Al mateix temps, faciliten la conciliació de la vida laboral, familiar i personal, ja que permet a les famílies disposar d'unes hores a la setmana per anar a comprar, fer gestions, poder-se formar o tenir una estona lliure. El projecte preveu que sigui un servei d'atenció puntual, per això com a màxim es permet que els infants s'hi estiguin tres hores al dia i com a molt tres dies a la setmana.

El nou servei a l'Espai Gaudí ofereix un horari de 9 a 12 hores del matí de dilluns a divendres i els dilluns i divendres de 15 a 17 hores i està pensat per infants des dels 4 mesos i fins els 6 anys, tenint en compte que els alumnes en edat escolar només en poden fer ús fora de l'horari lectiu i si és festiu escolar, però dia laborable i amb el servei de 'Minuts Menuts' en funcionament. Mentre que el servei a l'espai de Som Salt ofereix el servei des de les 9 a les 13 hores de dilluns a divendres i entre les 15 i 18 hores els dimarts, dimecres i dijous.

Socialització amb altres criatures

La primera tinenta d'alcaldia i regidora de Drets Socials i Serveis a les Persones, Fanny Carabellido, destaca que l'obertura del nou espai permet ampliar un servei que "té una alta demanda i un bon ús per part de les famílies per tenir un lloc puntual on deixar l'infant per poder fer determinades gestions o temps de respir". En aquesta línia, Carabellido també destaca que el projecte també té una vessant educativa "molt important" perquè, per a alguns dels infants que hi van, és una primera oportunitat de socialització amb altres criatures. Aquesta primera vinculació, a més, també contribueix a exposar a les famílies les opcions d'inscripció a les escoles bressol.

El projecte 'Minuts Menuts' l'impulsa l'Ajuntament de Salt a través del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i es finança gràcies al programa 'Temps de Cures' impulsat pel departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat.

El projecte de 'Minuts Menuts' recupera la iniciativa municipal que s'havia engegat al 2009 amb el suport de la Generalitat i s'havia ubicat a l'antiga llar d'infants El Petit Jardí. Es va poder recuperar al 2022 gràcies al programa 'Temps de Cures'.

L'alcalde de Salt, Jordi Viñas, també posa en valor un servei que va néixer "per una petició unànime i que ara fem créixer amb un segon espai i a un altre punt del municipi per facilitar la conciliació familiar puntual amb diverses tasques i donant un valor educatiu a l'estada que fan aquests nens i nenes en aquest servei gratuït de canguratge". L'alcalde remarca que el servei està a disposició de tota la població de Salt: "Només cal demanar-ho per fer-ne ús".