Girona fa controls per evitar que les autocaravanes aparquin fora dels espais autoritzats

L’Ajuntament de Girona assegura que la Policia controla que les autocaravanes no aparquin a punts on no està permès. De fet, quan hi ha dies festius, l’arribada d’autocaravanes a la ciutat es multiplica i l’espai autoritzat del Pla de Baix de Domeny queda petit. Això provoca que en carrers de l’entorn s’hi acumuli aquesta tipologia de vehicles que hi estaciona tot i no tenir-ho autoritzat. Aquesta Setmana Santa, per exemple, des de la Policia Municipal es van rebre queixes a través de la taula de seguretat de Domeny per aquest fet. Per aquest motiu, es van posar, almenys, quatre denúncies a autocaravanes estacionades en llocs prohibits. Fonts municipals insisteixen que «des del cos policial es fa un seguiment de la qüestió al llarg de l’any».

A banda de l’espai condicionat al Pla de Baix de Domeny (condicionada al carrer Riera Bullidors, 31-39), les autocaravanes poden estacionar a la ciutat també als aparcaments del pavelló municipal de Fontajau. El temps màxim d’estacionament permès és de 72 hores.

A la zona de Fontajau, només es permet estacionar, mentre que al Pla de Baix de Domeny, hi ha serveis habilitats, com ara aigua potable i buidatge d’aigües brutes. Té una capacitat de seixanta places.

Autocaravanes fora d'un espai habilitat. / DdG

A la resta dels espais públics del municipi no es permet l’estacionament d’autocaravanes i en cap lloc de la ciutat de caravanes.

Subscriu-te per seguir llegint