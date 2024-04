Octavi Vilà ja és oficialment bisbe de Girona

Octavi Vilà és, oficialment, des de dos quarts de set de la tarda, el nou bisbe de Girona. Feia una hora i mitja que havia començat la cerimònia d'ordenació i el moment ha arribat just després de la promesa de l'escollit, la imposició de les mans, la unció del cap i el lliurament del llibre de l'evangeli i les insígnies, l'anell, la mitra i el bàcul. L’arquebisbe de Tarragona, Joan Planellas, que ha presidit l'ordenació, ha acompanyat el nou bisbe de Girona fins a la Càtedra Episcopal, l'anomenada Cadira de Carlemany, i l’ha convidat a seure. Tot seguit, les 1.300 persones que seguien l'acte des de l'interior de la Catedral li han dedicat una càlida ovació.

A partir d'aquest moment, Octavi Vilà ha assumit la presidència de la celebració, amb la professió de fe. El ja nou bisbe havia entrat a la catedral puntualment a dos quarts de cinc de la tarda, vestit de monjo, rebut a la porta dels Apòstols pel Capítol de la Catedral, el Col.legi de consultors i un grup de fidels, laics i laiques, representants de diversos moviments de la diòcesi.

L'ordenació d'Octavi Vilà ha reunit molts representants de la vida política, social i cultural, com ara l'alcalde de Girona, Lluc Salellas; el president de la Diputació, Miquel Noguer; el conseller d'Universitats, Joaquim Nadal; el primer secretari del PSC i candidat a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa; el president d'ERC, Oriol Junqueras, o l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol.

El bisbe ha pres la paraula

Després de la comunió, i mentre el cor entonava l'himne d'acció de gràcies, el bisbe ha pres la mitra i el bàcul i, acompanyat per dos dels bisbes concelebrants, ha passat per la catedral beneint tothom. Tot seguit, ha pres la paraula, per dirigir-se al poble. "Soc a Girona com a bisbe per ser cristià amb vosaltres i per servir-vos", ha assegurat. El bisbe també ha demanat "no perdre mai l'esperança perquê seguim Crist, no hem de tenir por de tenir esperança", tot i admetre que el nostre "no és un món fàcil". Octavi Vilà ha afegit que l'esglèsia ha de ser "la casa de tots".