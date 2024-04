El bar restaurant B-12 deixarà de la plaça del Vi de Girona després de dotze anys

El bar restaurant vegà i de cervesa artesana B-12 haurà de deixar, contra la seva voluntat, el local ubicat sota les voltes de la plaça del Vi de Girona, just al davant de l’Ajuntament, després de dotze anys. Tot, després que la usufructuària que va firmar el contracte amb els llogaters morís i qui els actuals propietaris, de la mateixa família que la usufructuària, decidissin no continuar amb el contracte, firmat fins al 2027. La possibilitat de no continuar amb el contracte si la persona usufructuària mor és legal, però el copropietari del B-12, Ferran Nadal, ho veu una «jugada lletja» i un tema «personal» que evidencia el «problema global» que viu el Barri Vell en els últims anys.

Ferran Nadal explica que va ser el juliol de 2023 que els va arribar un burofax que els deia que en dos mesos havien de deixar el local. «Vam intentar negociar amb ells a través de la immobiliària, ja que els propietaris no van voler parlar amb nosaltres», lamenta el copropietari del negoci. Tanmateix, amb la immobiliària «no hi va haver manera», perquè els va dir que la propietat «no volia negociar i que no ens volia com a llogaters». De fet, creu que «és cosa que venia de lluny i hi ha diners pel mig».

El que sí que van aconseguir els amos del B-12 és allargar, una mica, aquests dos mesos que els van donar de termini en un principi. «Podíem haver anat a judici, sabent que perdríem», reconeix Nadal, qui afegeix que, d’aquesta manera haguessin «guanyat temps». Finalment, no van optar per la via judicial i van arribar a «un acord que beneficiava la propietat», que els va donar fins al setembre d’aquest any. Així i tot, el copropietari del B-12 diu que no arribaran al setembre. «No tenim dates molt clares, però serà a l’estiu», afirma Nadal. Tot i això, el negoci continuarà i ho farà «a l’altre costat del riu», al barri del Mercadal, ja que «per preus és impossible trobar alguna cosa al Barri Vell».

Un problema del Barri Vell

Fa uns mesos la plaça del Vi de Girona va quedar sense els emblemàtics negocis d’una de les seves cantonades. La floristeria Flor a punt i la botiga Mobles i Complements J.Nierga perquè es van comprar els baixos de l’edifici i el nou propietari no va renovar el contracte als actuals llogaters dels establiments. També ho han fet altres locals del Barri Vell en els últims anys. Ara, ho farà el B-12 i, per això, Ferran Nadal ho atribueix a un «problema global del Barri Vell, de tot el que està passant i com està el tema turístic».

«El Barri Vell s’està quedant sense veïns que viuen aquí tot l’any aquí i sense botigues de tota la vida», lamenta Nadal. En canvi, «es creen restaurant sense personalitats i venen grups de cadenes», també assenyala. De fet, ha vist el canvi «durant aquests dotze anys» que el B-12 ha estat a la plaça del Vi. Tot i que va començar abans, afirma que hi va haver un «canvi estratosfèric» amb tot l’auge del cicloturisme. Per això, pensa que «la gent que té propietats aquí hauria de fer una mica més pel barri, sense mirar tant pel turisme ni pels diners que puguin guanyar», detalla.

Un «projecte alternatiu»

El B-12 va néixer el 2008, amb un local al carrer de la Rutlla. «Allà ens va anar bé per començar i aprendre», explica Ferran Nadal. Tot i així, diu que «fora del centre un restaurant vegà i de cervesa artesana costa».

A la plaça del Vi, així, van trobar el seu racó, que «ha anat bé», amb públic «local que ens segueix tot l’any». També reconeix que s’han «aprofitat del turista», ja que és una «part que ajuda». En tot cas, afirma que durant la pandèmia els va «salvar la clientela local». Ara, el «projecte alternatiu» del B-12 continuarà lluny de la plaça del Vi, contra la seva voluntat, però amb les mateixes ganes.

