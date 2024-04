Camí cap a un Sant Jordi de record

La gran festa literària catalana que ha traspassat totes les fronteres possibles, la diada de Sant Jordi, torna amb més força que mai i recuperant novament els carrers i rambles de tots els pobles i ciutats. S'han acabat les restriccions i les distàncies i això permet situar novament les parades de llibres i roses en els seus llocs habituals. El gran exemple el tenim a Girona ciutat on, finalment, els llibres tornaran a ocupar la Rambla de la Llibertat. El món editorial viu un gran moment i el dia de Sant Jordi servirà per a confirmar-ho. El fet que caigui entre setmana tampoc serà impediment perquè al llarg de tota jornada, els carrers s'omplin de riuades de gent a la recerca del seu llibre preferit i, evidentment, també de la rosa, com és tradició.

Girona ubicarà les parades a la zona del barri vell, després de la petició que van fer els gremis de llibreters i floristes de la ciutat. Les parades disposaran de més espai i, a la plaça de Catalunya, hi haurà les parades de llibres i flors mentre que les entitats sense ànim de lucre i les escoles es posaran entre la rambla, el pont de Pedra, el carrer de Santa Clara i el carrer Nou.

El coordinador de Sant Jordi de la Cambra del Llibre de Catalunya Jordi Ferré ha assegurat que el sector afronta la festa amb "optimisme" i que esperen repetir les xifres de 2023 amb la venda de 1,87 milions d'exemplars i una facturació acumulada durant la setmana de 24 milions d'euros.

La diada es presenta amb una bona perspectiva de vendes. / DdG

A l'expectativa de les condicions meteorològiques, el sector preveu aconseguir bons resultats amb una venda que es repartirà més pel fet que la festa caigui entre setmana. El president del Gremi de Llibreters de Catalunya, Èric del Arco, ha parlat d'un Sant Jordi que els "il·lusiona" amb una logística que serà més fàcil en un dia laborable i amb unes perspectives "bones".

Història d’un piano (Columna), de Ramon Gener; Ocàs i fascinació (Club Editor), d’Eva Baltasar i Blackwater V. La fortuna (Blackie Books), de Michael McDowell lideren el rànquing dels llibres més venuts de ficció en català a les portes de Sant Jordi. En l’apartat de no ficció en català, els nous llibres de Carles Porta, Tor: foc encès (La Campana); Xavier Pla, Un cor fortiu’ (Destino), i Maria Nicolau, Cremo! (Columna), estan en les primeres posicions.

Calonge, capital del llibre

D'altra banda, Calonge tindrà tres llibreries més durant aquest any, que s'afegiran a les sis que ja hi ha actualment a la localitat. Es tracta de tres nous establiments especialitzats en llibres d'història, de natura i salut i de costura i manualitats. D'aquesta manera, l'Ajuntament referma així la condició de "booktown estable" de Calonge. A més, també està previst que s'inauguri per Sant Jordi un taller d'escriptura que dirigirà Lolita Bosch.

Calonge sumarà noves llibreries. / ACN

Les tres noves llibreries són 'La històrica' que pretén donar a conèixer la història del poble, la comarca i el territori en general. A banda de llibres, també s'oferiran cinefòrums o visites guiades. Una altra que s'incorpora és 'La Botiga dels fils', que a banda de textos relacionats amb la costura també en vendrà material, i la darrera és 'Salut i natura, llibres i teràpies', on també es podran fer classes o tallers relacionats amb l'àmbit de la salut.

Sant Jordi al món

El fet que és una festa que traspassa fronteres ho demostra que aquest any la celebració arreu del món arribarà aquest 2024 a almenys 325 actes, en 192 ciutats de 29 països. Les delegacions del Govern a l'Exterior, l'Institut Ramon Llull, les comunitats de catalans a l'estranger i particulars impulsaran tota mena d'activitats amb una presència més sòlida d'accions a l'Àsia. Berlín (Alemanya) serà un dels focus destacats d'aquest any, amb una festa literària a l'antiga fàbrica de cervesa berlinesa Kulturbrauerei.

D'altra banda, està previst que en dies previs i durant la diada que es venguin set milions de roses aquest Sant Jordi.