El nou bisbe de Girona mantindrà la seva cel·la a Poblet

Una desena de monjos del monestir de Poblet van desplaçar-se ahir fins a Girona per acompanyar al fins ara abat de la comunitat, fra Octavi Vilà, en la seva ordenació com a bisbe. Fra Llorenç, monjo de la comunitat cistercenca, va confessar que el seu nomenament els va agafar «per sorpresa», tot i que va admetre que «pel seu tarannà, no em va estranyar». El nou bisbe de Girona, però, els va demanar un favor abans de marxar: mantenir la seva cel·la. «Ell se sent cistercenc, ja ho hem vist amb la seva entrada a la Catedral vestint l’hàbit de monjo», va remarcar, a partir d’on va assegurar que «crec que vindrà sovint a Poblet per descansar».

Com a bisbe de Girona, fra Llorenç va assenyalar que Octavi Vilà pot aportar «esperança en aquesta vida, tant a les persones que són creients com a les que no ho són». A més, també va subratllar que «és una persona molt treballadora que sempre està al costat de qui serveix».