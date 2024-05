La ciència torna a apropar-se als bars gironins en una nova edició del Pint of Science

Tres escenaris diferents de la ciutat de Girona acullen de dilluns a dimecres de la setmana que ve el festival Pint of Science, un esdeveniment de caire internacional que té com a objectiu divulgar la ciència, a través de xerrades sobre diverses temàtiques científiques en un ambient «distès». En concret es farà als bars Dolma Lounge, Saratoga i l’Ateneu Salvadora Catà amb un total de 21 xerrades. Entre els investigadors i científics que participen en aquesta edició a Girona hi ha Albert Sabater, director de la Càtedra - Observatori d’Ètica en intel·ligència artificial de Catalunya (OEIAC) que dilluns parlarà sobre la intel·ligència artificial i Núria Mallorquí, del Grup de Recerca en Llenguatge i Cognició, que dimarts tractarà els trastorns alimentaris i conductes addictives.

La gestió de residus, la sequera i la salut mental, entre d’altres, seran temàtiques que es tractaran aquests dies.

És el tercer any que el festival es fa a Girona, però a Espanya ja és la novena edició. En aquesta ocasió, serà la més concorreguda a Espanya fins ara, ja que hi participaran 67 municipis. «És la química que es crea entre els ponents i el públic en el caliu propi de l’ambient de bar el que fa que aquesta iniciativa sigui cada cop més popular», explica un dels voluntaris del festival.