Goteres a la biblioteca Carles Rahola de Girona

Les darreres pluges que hi ha hagut a la ciutat de Girona han posat al descobert un seguit de goteres a la biblioteca Carles Rahola, situada al carrer Emili Grahit.

En una part de l'equipament s'han hagut de posar galledes a terra per recollir l'aigua i evitar relliscades i cintes per impedir el pas dels usuaris i s'ha protegit els llibres amb plàstics per evitar que l'aigua pugui malmetre els exemplars.

Fonts del Departament han explicat que estan pendents de poder tirar endavant unes obres precisament per abordar aquestes filtracions. Mentrestant, s'han fet canalitzacions provisionals per controlar per on cau l'aigua. Aquest fet permet observar alguns punts amb forats al sostre i tubs que condueixen directament a galledes o garrafes.

El concurs públic que va obrir el Ministeri de Cultura va quedar desert perquè cap empresa va oferir els seus serveis i ara està previst obrir una segona convocatòria.

Fa un parell d'anys ja es va actuar en una altra zona de la biblioteca pel mateix motiu.

Una estanteria amb llibres protegits per plàstics. / DdG

La biblioteca va obrir les portes a finals de l'any 2014.

La seu actual va ser construïda pel Ministeri de Cultura del Govern d'Espanya i és gestionada pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Subscriu-te per seguir llegint