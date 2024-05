Talaran un total de 147 arbres morts repartits en diferents llocs de Girona

L'Ajuntament de Girona talarà un total de 147 arbres en els pròxims dies perquè estan morts, segons ha anunciat a la pàgina web municipal. Es tracta d'espècies diverses que es troben a una quarantena d'indrets diferents de la ciutat, repartits pels diferents barris. Aquesta és una acció que fa l’Ajuntament després de realitzar una inspecció i de comprovar l’estat amb el qual es troben les plantes.

Allà on se’n retiraran més serà al parc de Domeny, al costat del carrer de Sant Gregori que va de la rotonda de Fontajau fins a la rotonda de Domeny (a tocar de la Nestlé). En aquest punt es talaran 27 arbres, 25 dels quals són pollancres vers (Populus nigra) i dues alzines (Quercus ilex).

Mentrestant, també se’n talaran una vintena al carrer de Manel Viñas, al barri de Santa Eugènia. En aquest cas, de l’espècie auró argentat (Acer saccharinum). Entre altres indrets on se’n retiraran més hi ha la plaça de Fidel Aguilar i Marcó, coneguda com a plaça de les Cordes, també al barri de Santa Eugènia. En aquest punt es talaran una desena de liquidàmbars americans (Liquidambar styraciflua). També es trauran una desena de pollancres vers (Populus nigra) al costat de Parc de Recerca i Innovació de la Universitat de Girona.

A la resta de 36 llocs no se’n talarà una quantitat tan important i, de fet, hi ha divuit indrets on només es retirarà un arbre. No és la primera vegada que, aquest any, l’Ajuntament tala arbres a alguna zona de la ciutat. Sense anar més lluny, fa un mes va retirar cinc negundos (Acer negundo) a als jardins d’Ignasi Bosch i Reitg, al barri de Sant Narcís. En aquest cas, perquè estaven escardats. També es van talar divuit acàcies a l’interior dels jardins del parc de la Devesa el mes de febrer perquè s’havien fragmentat per dins.

273 arbres plantats el 2024

Per altra banda, l’Ajuntament ha plantat un total de 273 arbres aquest 2024. En aquest sentit, es planten habitualment allà on han quedat escocells buits, perquè l’anterior exemplar que hi havia plantat va morir o estava malalt i es va haver de retirar. L’actuació s’ha fet en gairebé tots els barris de la ciutat i representa una xifra similar a les espècies plantades el 2023. Eixample Sud (42), Domeny Nord (41), Eixample Nord (36), Montilivi (32) i Taialà (21) són els barris on més arbres s’han plantat i sobretot han estat acàcies, lledoners i alzines.

Els arbres aporten grans beneficis en el medi urbà. Contribueixen a l’estalvi energètic a les llars, proporcionen ombra i redueixen la temperatura de carrers i façanes, esmorteeixen el soroll generat per l’activitat urbana, milloren la qualitat de l’aire, capten el carboni de les emissions de CO2 i retenen les partícules en suspensió, embelleixen l’entorn urbà i incrementen la biodiversitat, són fonts de benestar i salut per a les persones.

Cal tenir en compte que a la ciutat les podes només fan per acompanyar la formació de l’arbre, per retirar les branques mortes i les perilloses, per facilitar el pas de vehicles o vianants, per destapar enllumenat, senyals viaris, semàfors o línies elèctriques i per evitar danys a edificis o via pública.