Girona bateja un espai del barri Devesa-Güell amb el nom de l’escriptora i política Natàlia Molero

L’Ajuntament de Girona ha batejat aquesta tarda un espai del barri Devesa-Güell amb el nom de la gestora cultural, escriptora i política Natàlia Molero i Lloret (Girona, 1959 – 2015). Concretament, es tracta de la plaça que hi ha entre els carrers del Riu Güell, de Pau Casals i de Canonge Dorca, al costat de l’edifici Cinc.

Aquesta tarda ha tingut lloc la inauguració de la placa amb les intervencions de l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar; la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, Gemma Geis i Carreras; l’expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas i Gabarró; l’escriptora Maria de la Pau Janer i Mulet, i l’escriptor Josep M. Fonalleras i Codony. A més, l’acte ha comptat amb l’assistència de la vicepresidenta segona de la Diputació de Girona, M. Àngels Planas i Crous; de diferents regidors i regidores del consistori i familiars i amics i amigues de l’homenatjada, segons un comunicat de l'Ajuntament.

“És un reconeixement merescut a una dona que va fer de Girona el seu espai de vida i on hi va aportar el seu coneixement, la seva cultura i la seva literatura”, ha subratllat l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar.

“La Natàlia Molero va ser referent en diferents àmbits, des de la gestió cultural a la política, però sobretot va ser un exemple de dona empoderada i valenta. La Natàlia, a més de ser un pilar per a la seva família, va ser un referent per a moltes dones de Girona i va tenir una carrera professional brillant. Va trencar barreres en un moment en el qual les dones se'ns negava sovint l'oportunitat de desenvolupar el nostre potencial, i va demostrar que la intel·ligència, la determinació i el talent no tenen gènere”, ha afirmat la vicealcaldessa Gemma Geis i Carreras.

La proposta de posar el nom de Natàlia Molero i Lloret a un espai públic de la ciutat va ser aprovat per la Comissió del Nomenclàtor de Girona i pel Ple. Es tracta d’una petició realitzada per al grup municipal de Convergència i Unió (CiU).

L’acte ha estat conduït per l’actor, director i creador Marcel Tomàs, qui juntament amb el director musical Adrià Bauzó han clausurat l’homenatge amb una interpretació musical.

Biografia

Llicenciada en filologia hispànica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i màster en Administració Pública per l’Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE), Natàlia Molero i Lloret va ser professora universitària i col·laboradora en diferents mitjans de comunicació públics i privats, com La Vanguardia, El Punt Avui, COM Ràdio, Canal Català, i presentadora del concurs de TV3 A+a.

Molero va ser regidora de l’Ajuntament de Girona per CiU entre 1995 i 1999, i ocupà diferents llocs de responsabilitat en l’àmbit cultural, com la direcció dels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat de Catalunya a Girona (1995-1997), la direcció de la Filmoteca de Catalunya (1997- 2000) i la direcció de la Casa de Cultura de Girona el 2011, càrrec que va ocupar fins a la seva defunció.

Pel que fa a la seva obra, en narrativa va publicar Em tragueren el cor (1994), Aquí hi ha el meu pintallavis (1997) i Nardo. Un torero d’Olot (2006). El 1989 va rebre el premi Vila de Sant Boi per El viatge i el 1992 el premi Ciutat de Xàtiva de narrativa curta per El silenci dels plàtans. A més, va ser autora de dues obres teatrals: Magda Broch (1992) i La noia del trèmol (1993), representades, respectivament, a la Sala La Planeta de Girona i el Teatre Municipal de Girona.