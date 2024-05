Els estudiants de Girona proposen millores per les Fires i en els espais a prop de les escoles

El Consell d'Infants i d’Adolescents de Girona ha celebrat aquesta tarda l’acte de cloenda del curs 2023-2024 amb la participació dels 26 centres educatius que han format part del projecte. Durant la jornada, que ha tingut lloc al Centre Cultural La Mercè, els consellers i conselleres han presentat les seves propostes a l’Ajuntament de Girona, organitzador d’aquesta iniciativa. L’acte ha comptat amb les intervencions de l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, i de la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Girona, Queralt Vila Vergés. També hi ha assistit la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, Gemma Geis i Carreras, i el regidor d’Urbanisme de Proximitat de l’Ajuntament de Girona, Lluís Martí Arderiu.

“La participació social és un eix vertebrador de la democràcia. Aprendre a participar des de la infància i adolescència és un repte i una necessitat per construir una ciutat més equitativa i respectuosa amb els drets socials i civils. Girona Ciutat Educadora impulsa a través d’aquest projecte un espai de participació per als nois i les noies”, ha afirmat la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Girona, Queralt Vila Vergés.

“Cal agrair tota la feina que fan els consellers i conselleres per pensar i redactar tot aquest seguit de propostes. El govern ens enduem un munt de deures per fer una Girona més jugable i unes Fires millors”, ha dit l'alcalde, Lluc Salellas.

A principi de curs cada centre educatiu va escollir els i les representants de 5è i 6è de primària i de 1r i 2n d’ESO que formarien part del Consell d'Infants i del Consell d’Adolescents, respectivament. Han estat 62 consellers i conselleres de primària i 35 de secundària que han assistit a les reunions de treball, un dilluns de cada mes al Centre Cultural La Mercè fora d’horari escolar. Aquests nois i noies representen els seus companys i companyes i s'encarreguen de recollir les idees i aportar les propostes del seu curs.

Espais segurs, saludables i jugables

El Consell d’Infants ha treballat els espais segurs, saludables i jugables que hi ha a prop de les escoles. Han presentat un decàleg de propostes que des del seu punt de vista cal tenir en compte en el disseny i construcció d’aquestes zones de la ciutat. També han treballat el fet de conèixer i recuperar jocs tradicionals per promoure el joc al carrer i en la creació d’alguns lemes per animar a jugar al carrer.

Les Fires de Sant Narcís

El Consell d’Adolescents ha treballat les Fires de Sant Narcís des del punt de vista dels i les adolescents. Han analitzat quines coses els agraden de la festa major de la ciutat, quines pensen que es podrien millorar i quines activitats voldrien que s’hi fessin.

El Consell d'Adolescents. / Aj. de Girona

També han preparat uns vídeos de recomanacions per anar a les Fires, i han preparat un acte per a l’edició d’aquest 2024 en què els consellers i les conselleres en seran els protagonistes.

Aquest curs el Consell d'Infants ha estat format per 17 escoles de la ciutat: Àgora, Dalmau Carles, Dr. Masmitjà, Domeny, Eiximenis, Pla de Girona, FEDAC Sant Narcís, FEDAC Pont Major, Joan Bruguera, Marta Mata, Maristes, Sagrada Família, Santa Eugènia, Verd, Pericot, Cassià Costal i Montjuïc. I el Consell d’Adolescents ha estat format pels nois i noies de 9 centres educatius de la ciutat: Carles Rahola, Ermessenda, FEDAC Sant Narcís, Maristes, Montilivi, Narcís Xifra, Sobrequés, Vicens Vives i Vedruna.