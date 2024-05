L’alumnat d’auxiliar d'instal·lacions electrotècniques de l’SMO acaba el projecte de manteniment a l'escola Migdia

L’alumnat del Curs d’auxiliar de muntatges d'instal·lacions electrotècniques en edificis, gestionat per l’Ajuntament de Girona a través del Servei Municipal d'Ocupació (SMO), ha finalitzat avui el microprojecte de manteniment a l'escola Migdia. L’activitat forma part del Pla de Transició al Treball (PTT) a Girona i és organitzat pel consistori i el Departament d’Educació de la Generalitat. Aquest matí, la regidora de Treball de l'Ajuntament de Girona, Raquel Robert i Rubio, ha visitat l’Escola Migdia per poder conèixer de prop el treball i l'aprenentatge de l’alumnat del PTT.

“Des de l'SMO vetllem per fomentar les vocacions i ajudar el jovent a trobar l'itinerari formatiu que més els escau. Acompanyem els gironins i gironines perquè accedeixin a una feina que garanteixi la seva qualitat de vida”, ha explicat Robert, en un comunicat de premsa.

El projecte ha consistit en la substitució i manteniment de la instal·lació elèctrica i els fluorescents de les aules de l'escola, amb l'objectiu d'incorporar la tecnologia LED i promoure la sostenibilitat en les instal·lacions. Durant dos dies, el 24 d’abril i avui, dia 20 de maig, l’alumnat ha pogut aplicar els aprenentatges tècnics treballats a l’aula i seguir els coneixements bàsics recollits al Reglament electrotècnic de baixa tensió, que regula com cal realitzar les instal·lacions domèstiques i industrials. Amb aquesta formació els nois i noies estudiants poden dur a terme aquest tipus de tasques de forma autònoma.

El Pla de Transició al Treball (PTT) és una iniciativa conjunta de l’Ajuntament de Girona, a través del Servei Municipal d’Ocupació (SMO), i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, i representa el primer nivell de qualificació dins dels estudis de formació professional. Dirigit a joves majors de 16 anys i menors de 21 anys sense el Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO), el PTT ofereix una formació completa de 1.000 hores, que inclou mòduls de formació general, mòduls de formació professional, prevenció de riscos laborals, pràctiques en empreses, tutoria i formació complementària.

Les actuacions es realitzen de manera coordinada amb el Servei d’Educació municipal. Cada any, aquest servei proposa a l’SMO una relació de les tasques que es podrien dur a terme les diverses escoles de la ciutat, i el professorat tècnic de cada especialitat del PTT escull quins projectes són viables. Un cop triats, s’acorda una visita amb el conserge del centre educatiu per veure l’espai in situ, i valorar els requisits tècnics, materials i hores necessàries per tirar endavant el projecte.

La col·laboració entre el sector públic i educatiu mitjançant el PTT no només prepara els estudiants per a futures oportunitats laborals, sinó que també reforça els llaços entre la comunitat educativa i el sector laboral, contribuint a un desenvolupament sostenible i a la millora de les instal·lacions escolars.

Altres actuacions

Aquest és el segon any que l’Ajuntament ofereix la formació. Durant el curs escolar 2023-24, a banda del microprojecte de manteniment de la instal·lació elèctrica a l’escola Migdia, s’han realitzat tres actuacions més. Dins la mateixa especialitat, a l’Escola Vila-roja l’alumnat va dur a terme la substitució d’una connexió amb tub rígid de coure per aigua freda i calenta i la reparació d’una fuga d’aigua a la sala del professorat.

En el marc del PTT d’auxiliar de construcció, es van arranjar l'antic allotjament dels conserges i diversos murs, es van pintar parets i es van anivellar diferents zones de l’escola Montjuïc, i es van restaurar el mur i la façana del pati d’educació infantil de l’escola Montfalgars. Finalment, està previst que durant el primer trimestre del curs 2024-25, en l’especialitat de fabricació mecànica, l’alumnat col·loqui a l’Escola Montjuïc un sistema de molles a una de les portes d’entrada del centre perquè es tanqui sola, augmenti l’alçada d’una barana del pati d’infantil i n’arregli una altra situada a una de les entrades.