Més de 90 activitats a la Setmana de la Natura Urbana de Girona

La ciutat de Girona celebrarà de l’1 al 8 de juny més de 90 activitats sobre la renaturalització per celebrar la Setmana de la Natura Urbana. L’Aplec dels 4 Rius i la Jornada Voltaica obren i tanquen la programació respectivament. Entremig, es duran a terme activitats familiars, debats i tallers. Les propostes s’emmarquen en la commemoració del Dia Internacional del Medi Ambient, el 5 de juny, i han estat organitzades per l’Ajuntament i diferents entitats.

La Setmana de la Natura Urbana sorgeix de la coincidència en el temps de l’Aplec dels 4 Rius de La Sorellona (1 i 2 de juny), de l’efemèride del Dia Internacional del Medi Ambient (5 de juny), de la Jornada d’Art, Decreixement i Renaturalització de La Volta (8 de juny) i d’una gran varietat de projectes i associacions de la ciutat que treballen amb una mirada ecològica i sentit d’urgència. També s’hi suma la Festa Major de Sant Narcís, barri on s’agrupen gran part de les activitats com a espai singular i representatiu de la ciutat, i com un primer impuls perquè la Setmana creixi i arreli en el futur. Des del projecte GiroNat, i gràcies a l’aposta de l’Ajuntament per la transformació urbana i la transició ecològica, s’ha volgut cosir totes aquestes propostes amb mirades diverses i que tenen un objectiu comú.

La programació arrencarà amb la cinquena edició de l’Aplec dels 4 Rius que tindrà lloc l’1 i 2 de juny al parc de la Devesa. Durant dos dies es duran a terme diferents itineraris per descobrir l’entorn natural, tallers de natura, música i jocs populars. Tot i això, l’acte d’obertura de la Setmana tindrà lloc el 4 de juny a la sala d’actes d’El Modern amb un acte institucional per commemorar el Dia Mundial del Medi Ambient.

Entre la resta de propostes també destaca la projecció dels documentals Gràcies per la pluja (4 de juny, Cinema Truffaut) i Menja’t el món (6 de juny, plaça de l’Assumpció); el circuit de renaturalització de la ciutat (5 de juny, plaça de l’Assumpció); activitats d’horticultura urbana (6, 7 i 8 de juny, plaça de l’Assumpció); un taller per la constitució de l’Observatori de l’Aigua (7 de juny, Centre Cívic Sant Narcís) i la tercera Trobada Xarxa d’Horts Urbans (7 de juny, Centre Cívic Sant Narcís). La programació finalitzarà el 8 de juny amb la Jornada Voltaica Art, Decreixement i Renaturalització, a la plaça de l’Assumpció.