La Mirona torna a programar sessions per a persones amb discapacitat intel·lectual

La sala La Mirona de Salt acollirà diumenge de cinc a vuit del vespre el retorn, després de més de quatre anys d’aturada, del projecte Boomerang, un espai musical inclusiu per a persones amb i sense discapacitat intel·lectual.

La iniciativa, impulsada per La Mirona, Cultura SN i la Fundació Casa de la Música, es va posar en marxa l’any 2011, però la irrupció de la pandèmia va obligar a frenar-ne l’activitat. El projecte va néixer amb l’objectiu de crear un espai de trobada segur -fins aleshores inexistent- on les persones amb discapacitat intel·lectual (i també altres tipus de discapacitat) poguessin socialitzar. Es tracta, doncs, d’un espai integrador i inclusiu on els assistents poden gaudir tant de sessions de música en directe com de discoteca, a més d’activitats socioculturals adaptades a les necessitats de les persones amb discapacitat, tenint en compte factors com la il·luminació, el so i el subministrament de begudes sense alcohol.

Els organitzadors esperen una afluència de 150 persones per sessió. I és que a través de la música, volen «donar oportunitats a la realització personal». En aquest sentit, asseguren que «entenem la música com a recurs i plataforma per a la inclusió, més enllà de la pràctica cultural en sí mateixa». La inauguració de la nova etapa comptarà amb l’actuació de DJ Kinder.

Subscriu-te per seguir llegint