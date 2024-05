S’estrena a Salt el documental «Un lloc per viure»

El Teatre de Salt ha acollit aquest vespre l’estrena del documental “Un lloc per viure”, dirigida per Adrià Expòsit. L’audiovisual és un dels materials que s’ha creat en el marc del 40è aniversari de la recuperació de la independència de Salt i vol ser un cant a la convivència entre els veïns del municipi, sigui quin sigui el seu origen i amb el poble de Salt com a punt de trobada.

El documental d’uns 50 minuts de durada se centra amb la història d’en Musa i en Joan, la seva convivència menant les vaques per les Deveses de Salt i, una època de l’any, a Borredà, al Beguerdà, amb la lluita del primer perquè la seva família pugui arribar des del Senegal. Així aquesta història comparteix protagonisme amb el projecte de la Comunalitat de Salt de les cosidores, amb diverses escenes de les seves trobades i les converses que genera l’activitat que desenvolupen i les interaccions i dinàmiques que generen, així com alguns escolars que projecten com creuen que serà el municipi de Salt d’aquí a 40 anys o les històries que generen espais com les hortes de Salt.

L’estrena del documental s’ha completat amb un col·loqui posterior en què hi ha participat el director del documental, Adrià Expòsit, el productor executiu del documental de l’empresa DDM Visual, David Gimbernat, així com el comissari dels actes del 40è aniversari de la independència de Salt i ideòleg del projecte, Miquel Berga, i el professor del Grau de Comunicació Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Xavier Pérez.

Un homenatge als saltencs

Expòsit admet que “des que vaig rebre l’encàrrec vam tenir clar que el producte final havia de ser un homenatge a la ciutadania de Salt, posant en relleu els vincles que es generen entre els ciutadans del municipi en el dia a dia, sigui quin sigui la seva procèdència i lloc de naixement”. En aquest sentit, el mateix director d’“Un lloc on viure” també afirma que “amb el documental fem una reivindicació a la convivència entre saltencs, fugint de la imatge estigmatitzada que poden oferir els mitjans en determinats moments i amb la voluntat que qualsevol ciutadà de Salt es pugui emmirallar i veure’s reflectit en les històries que expliquem en el documental”.

El comissaris dels 40è aniversari de la independència, Miquel Berga, també ha emfatitzat que “hem volgut fer el contrapunt al projecte de ‘Migraland’ que vam fer a l’inici dels actes de l’aniversari, allà posàvem la mirada en el camí dels migrants fins a Salt, ara amb aquest nou documental volem ensenyar diferents de maneres de viure Salt i la interelació amb la gent de tota la vida del municipi”.

Per la seva banda, el productor del documental de l’empresa DDM Visual, David Gimbernat, subratlla que la confecció del documental “ha estat una obra de dedicació i paciència durant un any i mig, buscant sempre reflectir la veu i l'essència de tots els habitants de Salt. Hem tingut la sort de comptar amb el suport del comissari del 40è aniversari de la independència de Salt, Miquel Berga, i la brillant direcció d'Adrià Expòsit, qui ha capturat perfectament el que fa del municipi de Salt 'un lloc per viure'”.

A l’inici de l’acte d’avui al vespre al Teatre de Salt, l’alcalde del municipi, Jordi Viñas, ha destacat que el documental “és un material més que ha de servir per visualitzar que Salt és vila d’acollida històricament, on sempre han tingut cabuda mils històries amb somnis diferents i que milers de persones han fet realitat al nostre poble”. Viñas ha afegit que el projecte “va en la línia també que el documental quedi en el tempsi siguin testimoni d’aquesta època perquè les generacions futures puguin conèixer com era Salt en aquests dies”. El tinent d’alcalde de Cutura de l’Ajuntament de Salt, Toni Vidal, afegeix que amb aquest documental “tenim un element més dins dels actes dels 40 anys d’independència que ha de servir per reforçar la identitat de Salt com a poble i encara faltarà la presentació de la biografia de Salvador Sunyer Aimerich que fem de la mà de la Fundació Valvi i les jornades sobre la seva figura política amb la UdG que seran els darrers actes del 40è aniversari”.