El Consell Social de la UdG premia onze treballs de recerca de batxillerat

Onze estudiants han rebut aquesta tarda els premis a treballs de recerca d’estudiants de batxillerat que atorga el Consell Social de la Universitat de Girona des de l’any 2000. L'acte s'ha fet a Sala de Graus Pep Nadal de l’edifici Sant Domènec, al Campus Barri Vell. Aquests han estat els onze estudiants premiats:

Premi de Recerca en l’Àmbit d’Humanitats: Accident o sabotatge? El descarrilament del tren d’Olot l’any 1946, d’ Aniol Sucarrats Costa . Institut La Garrotxa d’Olot. Tutora, Glòria de Cruz Viñolas.

La tecnocràcia. Una amenaça o una oportunitat per a la democràcia?, . Institut Santiago Sobrequés i Vidal de Girona. Tutor, Joan Boada Masoliver. Premi de Recerca en l’Àmbit de les Ciències: Bioluminescència: llum a partir de la vida. Estudi de l'alga Pyrocystis fusiformis, de Nur Vives Serrat . Institut Pla de l’Estany de Banyoles. Tutora, Nuri Pavón Besalú / Pròtesi Mecànica. Estudi general de les pròtesis funcionals i estètiques, d’ Àlex Blasco Carrerras i Jan Clavaguera Olivas . Institut La Garrotxa d’Olot. Tutor: Pep Pérez Martra.

El Consell Social de la UdG, organitza aquests premis que volen promoure i potenciar la recerca entre els joves en un àmbit de proximitat entre l’ensenyament secundari i la UdG. Compta amb la col·laboració de la demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), el Patronat Politècnica, l'Escola Universitària de les Arts ERAM i l'Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES).

L’acte d’entrega de la 25a edició dels premis ha comptat amb la presència de la presidenta del Consell Social, Maria Assumpció Vila; el rector de la UdG, Quim Salvi; la vocal la Junta de la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), Júlia Breiz; el director tècnic del Patronat de l’Escola Politècnica Superior, Gerard Lechuga;la responsable de Màrqueting i Comunicació de l’Escola Universitària de les Arts ERAM, Laura Mercadé; i el director del Grau en Ciències de l’activitat física i de l’esport (EUSES), Adrià Martín.

Els treballs premiats pertanyen als àmbits d’humanitats; ciències socials; ciències; tecnologia; medicina; arquitectura; innovació industrial; arts visuals i escèniques i salut i esport. Els guanyadors obtenen un ajut per l'import dels crèdits matriculats en el primer any d'alguna de les titulacions oficials ofertes per la Universitat de Girona, per al curs acadèmic 2024-2025, fins a un màxim de 1.200 euros, en el cas que l'estudiant no tingui matrícula gratuïta, o una reducció equivalent al preu públic en la matrícula als centres adscrits a la UdG, EUSES i Escola Universitària ERAM. A més, es difondran els treballs i es farà una aportació econòmica per a l’estudiant, el tutor i el centre de secundària on s’ha dut a terme el treball.

25 edicions, 25 cartells

En motiu de la commemoració de la 25a edició dels Premis s’ha organitzat una exposició que recull la imatge gràfica de cadascuna de les edicions des de l’any 2000 en què es van instaurar. L’obra gràfica ha estat, al llarg de les 25 edicions, a càrrec de Marc Vicens, dissenyador de la UdG al Servei de Publicacions. La mostra es podrà visitar des del 23 de maig al 5 de juny a la Biblioteca del Campus Barri Vell i del 7 al 21 de juny a la Biblioteca del Campus Montilivi. També s’hi pot accedir, en format digital, a la web del Consell Social.