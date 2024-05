Salt estudia recuperar el Mas Sitjar i fer-lo d’ús públic

L’Ajuntament de Salt estudia recuperar el Mas Sitjar, situat al sud del municipi i que està catalogat com un bé cultural d’interès local (BCIL). Aquesta masia fortificada construïda el segle XIV està inclosa dins el Catàleg d’edificis a protegir annex al Pla General de Salt. De fet, el PSC havia de presentar una moció en el ple de dilluns per sol·licitar a la Generalitat la declaració del bé cultural d’interès nacional (BCIN), un punt que finalment es va retirar perquè es va decidir entre el grup socialista i l’equip de govern (ERC i Junts) per arribar a un consens amb la resta de membres del planari.

En tot cas, el tinent d’alcalde i regidor de l’Àrea de Territori, Àlex Barceló, va explicar que l’Ajuntament es planteja «obtenir aquest edifici», ara en mans privades, i «destinar-lo a ús públic». Tot i així, abans s’han de considerar altres aspectes, i és que forma part d’un sector que està en «desenvolupament», amb la creació del campus de Salut que quedaria a tocar d’aquest edifici. Barceló també va apuntar que s’han «d’explorar vies per aconseguir els finançaments adequats». Malgrat tot, la intenció hi és, sent voluntat de l’equip de govern (ERC i Junts) i PSC i IPS-CUP, que també es va pronunciar a favor en el ple.

