Sant Julià rep deu sol·licituds per participar en la comunitat energètica

L'Ajuntament de Sant Julià de Ramis va rebre un total de deu sol·licituds, entre el 13 de març i l'11 d'abril, per participar en la comunitat energètica que es posarà en funcionament al municipi en les pròximes setmanes. Un cop revisades aquestes demandes, l'Ajuntament preveu que cada una de les llars adjudicatàries rebi 1 kWp de les plaques solars que s'estan col·locant al Pavelló Poliesportiu Municipal.

De fet, el consistori havia previst que poguessin ser una vintena d'habitatges els que es beneficiessin de la comunitat energètica, però només hi ha hagut la meitat de sol·licituds. En tot cas, cada llar haurà de pagar una quota anual de 106,86 euros per beneficiar-se de la comunitat energètica, però també s'estima que els estalvis nets, després de pagar la taxa, siguin d'entre 49 i 137 euros l'any.

Segons ha explicat l'Ajuntament en un comunicat, la comunitat energètica de Sant Julià de Ramis consisteix en el desplegament d'una instal·lació fotovoltaica al Pavelló Poliesportiu Municipal de 84 panells, els quals despleguen una potència pic de 35,70 kWp i tenen una generació anual estimada de 52.800 kWh/any evitant així l'emissió d'unes 15 tones de diòxid de carboni anuals.

Dels 35,70kWp de la instal·lació, 20kWp s'han posat a disposició de la ciutadania (amb 1kWp per llar) i la resta serà per sis equipaments municipals: Pavelló Municipal d'Esports, Oficina d'atenció a les persones, Escola Bressol el Cau de les Goges, Centre Cívic, Biblioteca Neus Català i l'Escola Castellum. L'estalvi econòmic per al consistori relatiu a la generació renovable per als sis equipaments s'estima en un total de 4.988,70 euros anuals.