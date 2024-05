Agredeixen a cops de pedra i roben el mòbil al passatger d'un tren a Girona i fugen activant el fre automàtic

Els Mossos d'Esquadra han detingut tres joves d'entre 18 i 21 anys amb nombrosos antecedents per agredir i robar el mòbil al passatger d'un tren a Girona. Els fets van passar aquest dimecres a la tarda. Els sospitosos es van acostar a la víctima que estava asseguda i li van obrir la maleta on portava el terminal, mentre el tren circulava entre les estacions de Celrà i Girona. En adonar-se de les intencions dels arrestats, la víctima va intentar evitar que se li emportessin el mòbil, però els agressors van respondre a cops de puny. Quan van tenir el botí, els joves van activar la palanca que acciona el fre d'emergència del comboi i, quan es van obrir les portes, van fugir corrent per evitar que la víctima i un testimoni els atrapessin.

A més, un cop a la via a l’altura de Pont Major, van llançar pedres contra el propietari del mòbil i l’altra persona que intentava evitar el robatori. Una de les pedres va impactar al cap de la víctima i l’altra a la cama d’un dels testimonis. De seguida es va avisar els Mossos d’Esquadra que van iniciar una recerca per intentar trobar els sospitosos. A dos d’ells se’ls va localitzar ràpidament per la zona, mentre que al tercer el van enxampar caminant pel barri de Pedret de Girona una estona més tard.

Tots tres van quedar detinguts per un delicte de robatori amb violència i intimidació.