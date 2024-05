8 anys de presó per intentar matar a ganivetades el propietari d'un restaurant de Girona

L'Audiència de Girona ha condemnat a 8 anys de presó un home que ha admès que va intentar matar a ganivetades el propietari d'un restaurant de Girona, i que també va apunyalar la filla de la víctima i va tirar aigua bullent a la dona de la víctima. Les parts han arribat a un pacte que ha permès rebaixar els 19 anys que inicialment li demanaven per dos delictes de lesions i un delicte de temptativa d'homicidi, fins als 8 anys. Per rebaixar la pena s'ha tingut en compte el fet que mentre va perpetrar els fets estava begut (té un llarg historial d'addicció alcohòlica). També li ha suposat una rebaixa el fet que ahir va pagar 4.500 euros al jutjat per fer front a part de la indemnització.

"Em vol matar"

Els fets van tenir lloc el 17 de juny de 2022 a un restaurant xinès del municipi. El processat vivia al pis de dalt del restaurant, que estava habilitat com a habitatge. Aquell dia, de matinada, i després de consumir alcohol, va començar a discutir amb un amic a qui havia convidat. La víctima va enviar-li un missatge al mòbil al propietari, demanant-li ajuda: "Cap, (l'acusat) em vol matar". Per això, el propietari i la seva dona van acudir a l'habitació on eren, i llavors l'acusat va agafar un ganivet de cuina i un bullidor, el qual va vessar a la cara i al pit de la dona. També la va colpejar al nas.

Seguidament, va apunyalar diverses vegades al propietari, que volia impedir que continués agredint la seva dona. També va apunyalar a la filla del matrimoni.

Segons va transcendir quan van tenir lloc els fets, el processat va intentar-se escapar saltant des d'una finestra del pis superior. Va caure d'uns sis metres i va quedar mig inconscient. Els Mossos d'Esquadra se'l van trobar estès a terra i van detenir-lo. Ha estat des de llavors en presó provisional.

Més enllà de la presó, també haurà d'indemnitzar a les víctimes amb 26.000 euros.

La sentència és ferma perquè les parts han renunciat a interposar un recurs.