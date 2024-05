Pintades a les seus de PSC i Junts per la seva oposició a la regulació del lloguer de temporada

Les seus del PSC i Junts a Girona han patit pintades en contra de la seva decisió d'oposar-se al Decret del Govern que regulava el lloguer de temporada. "L'habitatge és un dret, no el vostre negoci" és el lema de les pintades. PSC i Junts van justificar la seva votació a la Diputació Permanent del Parlament pel fet que el Govern no havia treballat el decret amb els actors afectats.

Des del PSC de Girona lamenten que les pintades "no contribueixen a un debat constructiu sobre cap tema cívic o de ciutat" i que els veïns de l'edifici on hi ha la seu hagin de patir aquestes situacions. "És essencial que l'alcalde prengui una posició clara i pública de rebuig davant d'aquests actes vandàlics, especialment tenint en compte la seva responsabilitat en les polítiques d'habitatge a Girona", apunten els socialistes gironins en un comunicat. Així mateix, insisteixen que "aquests incidents, sumats a les pintades patides recentment per diversos comerços de la ciutat, i a les agressions verbals patides per membres del PSC-Girona pel Canvi durant el dia de Sant Jordi, requereixen una condemna contundent i urgent".

Pintada a la seu de Junts a Girona / Alba Carmona

Per la seva banda, la vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis (Junts), ha condemnat aquest tipus de conductes incíviques, com ja ha fet anteriorment quan les pintades han afectat comerços, i ha mostrat de nou la seva solidaritat amb els qui en pateixen les conseqüències.