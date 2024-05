Cristóbal Colón serà investit doctor honoris causa el 6 de juny

Fa unes setmanes que la Universitat de Girona va anunciar que investiria al fundador de la Fageda Fundació, Cristóbal Colón Palasí, com a nou doctor honoris causa de la institució. Així i tot, en aquell moment no va desvetllar la data en la qual es faria la sessió. Això ho va comunicar aquesta setmana i ara se sap que Colón serà investit el pròxim dijous 6 de juny.

La solemne sessó acadèmica d’investidura, que presidirà el rector Quim Salvi, tindrà lloc, com moltes altres de les sessions anteriors, a l’Aula Magna Modest, a partir de les dotze del migdia. La investigadora Carmen Carretero, directora científica del Campus de l’Alimentació i la Gastronomia, serà la padrina i llegirà l’elogi dels seus mèrits.

El Consell de Govern de la UdG va acceptar, el passat 25 d’abril, la proposta d’investir Colón que va fer l’Institut de Tecnologia Alimentària (INTEA). D’aquesta manera, la UdG atorgarà aquest màxim reconeixement al fundador de la Fageda Fundació, una de les empreses socials més singulars i exitoses de l’ecosistema espanyol, per ser un referent en l’emprenedoria social que ha demostrat que la feina és una eina essencial per a la inclusió. La universitat investirà com a doctor honoris causa a Cristóbal Colón per la seva dedicació a proporcionar una vida digna a persones amb necessitats especials i per ser un referent en la inclusió i el treball.