La fira Tocs de Vi es trasllada a la Devesa i tindrà un espai amb furgonetes gastronòmiques

La mostra Tocs de Vi que organitza la DO Empordà es trasllada de la plaça de la Independència a la Devesa de Girona. Enguany es farà entre el 7 i el 8 de juny i hi participaran catorze cellers empordanesos i hi haurà un espai per a furgonetes gastronòmiques. L'objectiu del canvi de lloc és oferir al visitant més espai, després del creixement que ha tingut la fira en els últims deu anys a la ciutat. A banda de la mostra de de vins, la DO Empordà també oferirà tastos de vins en espais singulars al llarg de tota la setmana. Aquest any, s'hi sumen l'Arxiu Municipal de Girona i la vinoteca Salart a banda dels Banys Àrabs, la casa Masó o el refugi antiaeri del Jardí de la Infància.

L'onzena edició de la mostra Tocs de Vi que celebra la DO Empordà a Girona creix en espai després de l'èxit de les últimes edicions. El nombre d'assistents feia que la plaça de la Independència quedés plena, sobretot als capvespres, i per això els organitzadors han decidit traslladar la mostra de vins a la Devesa. Allà hi haurà catorze cellers que oferiran els seus vins als curiosos que vulguin tastar-los amb els tiquets que es poden comprar a la taquilla. Es vendran pacs a un preu de 15 euros que inclou sis tiquets i una copa de vi.

A banda dels catorze cellers participants, també hi haurà furgonetes gastronòmiques que oferiran menjar. La mostra es farà el cap de setmana del divendres 7 i dissabte 8 de juny entre les sis de la tarda i les onze de la nit. A més, hi haurà DJ Robert de Palma tocant mentre la fira estigui oberta.

Entre el 4 i el 8 de juliol, els organitzadors també ofereixen tastos de vins en espais singulars de la ciutat. Fins ara s'havien fet al claustre del monestir de Sant Pere de Galligants, als Banys Àrabs, la casa Masó, el Museu d'Art de Girona, el refugi antiaeri del jardí de la Infància o el casino de Girona. Aquest any s'hi sumen l'Arxiu Municipal i la vinoteca Salart. Aquest establiment emblemàtic de la ciutat es dedica a la venda i distribució de vins, licors i caves des de fa tres generacions. Aquest any celebra els 75 anys de la fundació. Aquestes activitats tenen un preu de 10 euros.

A banda, la DO també organitza dues sessions de la proposta 'Els vins de la Girona desconeguda' el divendres 7 i el dissabte 8 de juny. Es tracta d'un itinerari pel Barri Vell que busca descobrir una Girona amagada a través dels vins de la DO Empordà i l'arqueòloga i sommelier Romina Ribera, de Glops d'Història.