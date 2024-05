L’Ajuntament de Girona lliura els premis escolars dels concursos de foment de la lectura i l'escriptura de primària

Més de mil nens i nenes dels centres escolars de Girona han assistit aquest matí a l’acte de lliurament dels premis dels concursos de foment de la lectura i l'escriptura organitzats per l’Ajuntament de Girona al Palau de Congressos. Es tracta dels guardons del 23è Concurs de Punts de Llibre, el 44è Concurs de Jocs Florals i Literaris Escolars de Primària i el 3r Concurs de Recomanacions Literàries.

L’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, ha estat l’encarregat de lliurar els premis a les obres guanyadores del concurs de Jocs Florals i Literaris. També han participat en l’acte el tinent d’alcaldia i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats i Bartrina, que ha entregat els premis del concurs de Punts de Llibre, i la regidora d’Educació, Queralt Vila i Vergés, que ha donat la benvinguda a totes les persones assistents.

“Els Jocs Florals són una tradició molt arrelada a la nostra cultura: any rere any ens recorden el valor de la literatura com a vehicle d'expressió i de coneixement i ressalten la importància de fomentar la lectura i l'escriptura des de les primeres etapes de la vida. En aquest sentit, cal agrair i posar en valor la implicació i el compromís de mestres, famílies i tota la resta d'agents educatius, que tenen un paper clau a l'hora de contribuir a fer de Girona una ciutat lectora, amb la literatura com a pilar fonamental per al creixement personal de la nostra mainada”, ha explicat Vila.

Concurs de Punts de Llibre

En el concurs de Punts de Llibre, atès que aquest 2024 és l’Any Internacional dels Camèlids, s’ha valorat especialment que les creacions s’inspirin en aquesta família d’animals. Han participat en el concurs 16 centres d'educació primària de la ciutat i s’hi han presentat 441 punts. Dels tres primers premis, se n’han editat 4.600 punts que es repartiran des de les biblioteques de Girona.

Les persones guanyadores de cicle inicial han estat: B. Gabarri, de l’escola Sagrada Família, amb el primer premi; N. Cortés, de l’escola Marta Mata, amb el segon premi, i A. Akomeah, de l’escola Marta Mata, amb el tercer premi. Pel que fa a cicle mitjà han estat: G. Gutiérrez, de l'escola Cassià Costal, amb el primer premi; M. Arbusé, de l’escola Maristes, amb el segon premi, i O. Challak, de l’escola Cassià Costal, amb el tercer premi. Finalment, el primer premi de cicle superior ha estat per a M. Wong, de l'escola Les Alzines; el segon per a B. Segalés, de l'escola Migdia, i el tercer per a A. Macías, de l'escola Montfalgars.

Concurs de Recomenacions Literàries

La tercera edició del Concurs de Recomanacions Literàries ha comptat amb dues categories: Faixa de llibre i Videorecomanacions. Aquest any, hi han participat 7 centres d’educació primària que han presentat 63 faixes i 47 videorecomanacions. En la primera categoria, el primer premi ha estat per a A. Frigola, de l’escola Migdia; el segon per a M. Valentina, de l’escola Montfalgars, i el tercer per a F. Jové, de l’escola Bell-lloc del Pla. En la categoria de Videorecomanacions, el primer premi ha estat per a V. Sunyer, de l’escola Domeny; el segon per a A. Quirós, de l’escola Verd, i el tercer per a L. Badi, de l’escola Migdia.

Jocs Florals i Literis

Pel que fa als Jocs Florals i Literaris de Primària, s'han presentat 300 composicions de 19 centres educatius de la ciutat. Cal destacar que, un any més, el tema de prosa era lliure.

Les persones guanyadores de cicle inicial han estat B. Ferrer i A. Jurado, de l’escola Marta Mata; M. Serrano, de l’escola Joan Bruguera; L. Callol, de l’escola Verd, i P. Laguarda i C. Obrero, de l’escola Domeny.

En cicle mitjà, la Flor Natural ha estat per a S. Ruiz, de l'escola Dr. Masmitjà; l'Englantina ha estat per a K. Rodriguez, de l'escola Cassià Costal, i en la Viola hi ha hagut un empat, amb guardons per a Y. El Boziani, de l'escola Sagrada Família, i J. Masó, de l’escola Dr. Masmitjà. En prosa, les persones guanyadores han estat M. Vilallonga, de l’escola Annexa-Joan Puigbert, amb el tercer premi; L. E. Martin, de l'escola Cassià Costal, amb el segon premi, i I. Noguer, de l'escola Annexa-Joan Puigbert, amb el primer premi.

Per últim, en cicle superior, en la Flor Natural hi ha hagut un empat, amb premis per a Z. Llorà, de l'escola Marta Mata, i C. Brea, de l’escola Verd; l'Englantina ha estat per a G. Jubany, de l'escola Migdia, i la Viola ha estat per a T. Curós, de l'escola Joan Bruguera. En prosa, les persones guanyadores han estat A. Casas, de l'escola Dr. Masmitjà, amb el tercer premi; N. Planagumà, de l'escola Bell-lloc del Pla, amb el segon premi, i H. Llusent, de l'escola Vedruna, amb el primer premi.

Per acompanyar l’acte, l'alumnat de l'escola Domeny ha interpretat diferents obres. Les actuacions formen part del projecte “Musicals” que fan a sisè de primària. En el marc de la iniciativa, els nens i nenes es transformen en autèntics artistes i treballen teatre, cançons i coreografies amb els mestres tutors, l’especialista d’educació física i l’especialista de música. En l’acte d’avui han presentat una mostra del musical Annie que van estrenar el mes de febrer i de l’espectacle que estan preparant per al proper mes de juny, The Greatest Showman.

Els diversos equips de jurat, que premien les obres dels tres concursos, estan constituïts per un ampli ventall de persones relacionades amb l'educació; les biblioteques; el món cultural, artístic i literari de la ciutat; la Universitat de Girona i els Serveis Territorials d'Educació de la Generalitat de Catalunya.