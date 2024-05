El Foment té la previsió de créixer un 40% més de cara a 2025

Quatre anys més tard de l’obertura del primer espai d'El Foment, la iniciativa cultural ha viscut un creixement exponencial pel que fa a l’oferta d’activitats, la formació i la col·laboració amb altres entitats o associacions. Convertint-se en Fundació Cultural El Foment, aquest 2024, el projecte preveu consolidar-se més enllà de la gastronomia i la formació per esdevenir "un espai cultural de referència arreu dels Països Catalans", segons ha informat l'entitat en un comunicat.

El projecte també ha rebut alguns reconeixements, com el recent Premi Valors en la sisena Nit del Comerç de Girona o el darrer 37è Premi de Normalització Lingüística i Cultural de l'ADAC-Plataforma de la Llengua. Aquest 2024 El Foment ha programat 121 activitats, un 80% més que l’oferta que hi havia fa dos anys que van ser 67. Entre aquestes activitats destaquen els concerts, els actes literaris, els monòlegs o la formació.

La previsió és que de cara a l’any 2025 se superin les 170 activitats anuals, el que suposaria un creixement d'un 40%. Una xifra que encara podria incrementar més, ja que no estan comptabilitzades les accions culturals aportades per tercers ni les noves ofertes culturals que s’estan acabant de tancar com els espectacles de teatre.

La formació ha estat present des dels inicis del projecte, amb una aposta ferma per cursos i tallers de danses i cançó catalanes, música en família, ball de bastons, sardanes i glosa. Aquesta proposta s’ha estat expandint més enllà dels espais d'El Foment i també s’ofereixen cursos a les escoles i instituts, que es realitzen als mateixos centres educatius. Aquest 2024 la formació d'El Foment ja ha arribat a 2.000 alumnes.

Durant la seva trajectòria, El Foment ha anat teixint una xarxa amb iniciatives tant públiques com privades. Ha col·laborat, per exemple, amb l’Ajuntament de Girona en la programació del Combat de Glosa que se celebra durant les Fires de Girona i que tant d’èxit ha tingut. També són col·laboradors amb el Festival Festimams, el Festivalot, el Neu! Festival, el Musicant o el Correllengua. Més enllà d’això, diverses marques de vins i cerveses i productors gastronòmics catalans en general, han programat tastos en El Foment i s’ha col·laborat en presentacions de llibres juntament amb la Llibreria 22, Llibreria Les Voltes o Abacus. Com a novetat, des d’aquesta primavera en El Foment s’ofereixen tardes de joc en català per a nens i joves d’entre 4 i 14 anys amb la col·laboració de Garou.

Un projecte cultural de futur

La Fundació Cultural El Foment és una iniciativa privada sense ànim de lucre i amb vocació de servei públic per a fer activisme de país. El projecte té dos pilars fonamentals, la cultura i la gastronomia, que es desenvolupen en quatre instal·lacions situades al cor del Barri Vell de Girona: l'Escola, el Centre, la Taverna i la Fonda.

Per una banda, fa promoció i divulgació de la cultura a través d’una àmplia oferta d’activitats per a tots els públics. Per altra banda, el projecte aposta per una gastronomia basada en la cuina catalana. Per això, en els dos locals que disposen de restauració prioritzen productes de la terra i proveïdors dels Països Catalans que utilitzin l’etiquetatge en català.

Concert a la Fonda del Foment. / El Foment

El Foment ja va néixer com un projecte a llarg termini i amb un objectiu a 100 anys vista. Per a potenciar més el projecte i convertir-lo en un espai que concentri la cultura catalana, aquest any s’ha creat la Fundació Cultural El Foment. La Fundació té la missió de fomentar la cultura, la llengua, la història i la gastronomia dels Països Catalans. El Patronat de la Fundació està presidit per Candi Granés Artigas, ideòleg del projecte.

L’objectiu és que la Fundació sigui sostenible i consolidada en el temps. Es planteja que el projecte pugui tenir una viabilitat econòmica gràcies a l’activitat dels espais gastronòmics i les seves diferents àrees. Des del lloguer d’espais del Centre, que vol ser un punt obert a entitats i empreses per promocionar els seus productes, fins a les col·laboracions passant per la celebració d’esdeveniments d’empreses i particulars fent una experiència 360.

A més també s’estan començant a establir vincles amb diferents actors culturals i empresarials locals per tal de tenir encara més força. I està previst fer una campanya de socis i mecenatge perquè se sumi en el projecte qui estigui interessat en el foment de la cultura i la gastronomia catalanes.

La història

El 29 de febrer de 2020 va néixer el projecte amb l’obertura de l’Escola d’El Foment. Diari de Girona va ser el primer mitjà en fer-se ressò de l 'objectiu d'un empresari de covertir diferents edificis i locals en un "pool" de foment de la cultura catalana. Al cap d’unes setmanes, però, es va haver de tancar temporalment a causa de la pandèmia. En el moment en què les restriccions ho varen permetre, l’Escola va reiniciar la programació cultural amb cursos, concerts, debats i presentacions de llibres en directe per internet. L’Escola està ubicada als baixos de l’emblemàtica Casa Salieti, un edifici que va reformar l’arquitecte noucentista Rafael Masó i que forma part de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Classes de cuina. / El Foment

El juny de 2021 es va incorporar un nou espai amb l’obertura de la Taverna, un espai de cuina catalana especialitzat en cassoletes i porrons. A l’estar situat a la Plaça dels Mercaders, aquest espai també té la vessant cultural i durant tot aquest temps ha acollit concerts, xerrades o espectacles infantils a l’aire lliure.

La següent fase del projecte va ser el juny de 2022 amb la inauguració de la Fonda d’El Foment, per a complementar l’oferta gastronòmica. És un restaurant de cuina catalana elaborada a foc lent, on es poden assaborir menjars de cullera, apetitosos productes i plats dels Països Catalans.

El mateix any 2022 es va obrir el quart espai amb l’obertura del Centre d’El Foment. En aquest cas en un edifici de nova construcció amb nombroses aules i espais distribuïts en 4 plantes.

Aquest espai ha esdevingut el centre de la major part d’activitats formatives i culturals. Disposa d'una cuina que acull cursos i classes de cuina i també amb espais diàfans disponibles de lloguer per a qui els vulgui utilitzar.

Una de les claus del projecte és que tots els espais estan ubicats al voltant de la Plaça dels Mercaders de Girona, a pocs metres de l’Ajuntament de Girona. Fet que ha convertit aquesta plaça en un punt de trobada de la ciutadania de trobada per a potenciar la cultura catalana d’una forma transversal i amb mirada oberta.

Actualment per El Foment hi passen prop de 125.000 persones cada any, xifra que inclou l'activitat als quatre espais.