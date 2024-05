Girona celebrarà unes jornades per «captar i retenir» el talent

L'Ajuntament de Girona i l'Associació Catalunya Valley han unit forces per organitzar aquest juny la Setmana Girona Talent, que té per objectiu de potenciar talent, les idees, el coneixement, la innovació i l'emprenedoria a la ciutat i arreu de les comarques gironines. Seran un total de cinc dies, del 10 al 14 de juny, que es duran a terme aquestes jornades que serviran de "trampolí" per "potenciar i posar en valor tot el talent de Girona", ha dit en la presentació de l'esdeveniment la presidenta de l'Associació Catalunya Valley, Mònica Manzanera.

I és que la vicepresidenta de la Diputació de Girona, M. Àngels Planas, ha afirmat que ara per ara els emprenedors "no troben els ingredients per poder créixer" i, a causa d'això, han de marxar. Per això, les jornades han de servir per "retenir" el talent, però també per "captar-ne" de nou. Per tot això, es va decidir que "no havien de ser unes jornades i prou" ha dit la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis, sinó que amb les diferents activitats es vol crear un "ecosistema innovador".

En aquest sentit, Geis ha afirmat que les jornades no només aniran encaminades al "treball" i al "networking" (establir relacions amb persones i empreses amb finalitats professionals). També seran de "transformació i connexió", amb una mirada ja posada en pròximes edicions, ja que la intenció és "repetir" i que la Setmana Girona Talent sigui "un referent i un model diferent que permeti enfortir aquest ecosistema innovador".

El programa

En total s'han programat nou actes al llarg dels cinc dies de la Setmana Girona Talent 2024. Per començar, el primer dia, dilluns 10 de juny, es farà una xerrada a Girona Hub (La Farinera) a alumnes d'instituts i de cicles formatius per acostar-los a empreses de referència de la demarcació. A més, El Modern acollirà a la tarda unes taules rodones per debatre sobre la situació actual del talent i de la innovació a la demarcació.

El segon dia, dimarts 11, es faran ponències al matí a l'Escola Politècnica de la Univeristat de Girona, on estudiants o professionals gironins formats a la mateixa universitat explicaran les seves experiències. Mentrestant, a la tarda Girona Hub serà la seu de les presentacions de breus de projectes d'emprenedoria i concurs.

Dimecres 13, es faran unes taules de debat sobre el Campus de Salut, que ha de ser un projecte clau pel sector. L'Auditori de l'Hospital Trueta també es farà una xerrada dels reptes en projectes col·laboratius, identificant innovacions i tecnologies capaces de resoldre'ls.

L'endemà, dijous 13, es tornarà a parlar del Campus de Salut amb una visita guiada a Hipra, mentre que a la tarda l'Auditori Josep Irla acollirà els Premis Girona Talent. Finalment, divendres 14, es farà la valoració de les jornades amb una trobada entre l'equip organitzador, col·laboradors i patrocinadors per fer un resum de la Setmana del Girona Talent 2024.