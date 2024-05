Canviaran el terra malmès d’un passadís de l’Escola Montjuïc

L’Ajuntament de Girona preveu arreglar aquest estiu el paviment de la primera planta de l’Escola Montjuïc, malmès des de fa uns sis anys. En un informe justificatiu de la necessitat de fer-hi obres, s’explica que la situació actual del paviment és «molt deficient» perquè no és uniforme. En el document de contractació de les tasques es detalla que tot això pot «ocasionar greus perjudicis per als usuaris del centre», siguin alumnes o personal docent, entre d’altres. Entre aquests perills es posen com a exemples «caigudes» o «entrebancs».

L’esfondrament d’una part del paviment existent encara actualment en la primera planta del centre educatiu es va detectar durant el curs 2018-2019. Amb el pas del temps, es va anar observant com el paviment continuava cedint, i la incidència s’havia anat agreujant pel que fa a la inclinació i els desnivells en gran part del passadís.

Tot això ha provocat «inseguretat» i «preocupació» al personal del centre, així com a les famílies dels estudiants, ja que hi ha «por que la zona afectada pugui acabar col·lapsant».

L’Ajuntament ara ha tret a licitació els treballs per «evitar que la situació s’agreugi». La intervenció s’ha estimat que tindrà un cost d’uns 50.632,93 euros i les feines es començaran a l’estiu, quan no es faci classe si tot segueix el seu curs (adjudicació i formalització d’un contracte, entre d’altres). Tanmateix, i en vista que el termini estimat de la duració del contracte és de quatre mesos, les tasques no hauran finalitzat quan la canalla torni a començar el curs el setembre i s’hauran d’acabar durant les vacances de Nadal.

En concret, es faran primer uns treballs previs que donaran pas a l’enderroc de tot el paviment. Un cop finalitzat aquest procés, es procedirà a pavimentar de nou el passadís, a partir del qual s’accedeix a diferents aules, sales i banys, a part de connectar amb el nucli de les escales. Totes aquestes tasques es faran aquest estiu, mentre que revestiment de l’espai s’haurà d’acabar durant el període festiu nadalenc.

