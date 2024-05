Un grup d'ocupes entra en un edifici de l'Ajuntament de Salt que havia cedit l'artista Marta Font

Un grup d'ocupes va entrar aquest cap de setmana en un edifici que és de l'Ajuntament de Salt. L'immoble havia estat propietat de la polifacètica artista Marta Font que el va deixar en herència, l'any 2012, juntament amb tota la seva col·lecció artística. L'unica condició que va donar és que el destí de la casa familiar fos un ús cultural. La casa està a la plaça Jacint Verdaguer, al cor del Barri Vell de Salt.

El passat mes de gener l'Ajuntament va anunciar la intenció de convertir part d’aquest immoble en un gran habitatge on puguin fer-hi estada els artistes o companyies que fan residències al Centre de Creació d’Arts Escèniques – El Canal de Salt. Ja es disposava de 180.000 euros de subvenció de la Diputació i hi havia els tràmits avançats per començar les obres. Els pisos superiors a l'habitatge de Marta Font van formar part de manera provisional a la borsa municipal d'habitatge i els llogaters ja sabien que era un lloguer temporal fins que comencessin les obres previstes. Els darrers havien marxat fa poques setmanes.

Ocupes agressius

Els veïns van alertar la policia d'aquests ocupes a l'interior de la casa. Alguns s'havien dedicat a amenaçar els que sortien pel balcó i es mostraven agressius. L’actuació policial va permetre recuperar i protegir tres dels cinc habitatges.

Ara, el consistori assenyala que ha pres mesures per evitar noves ocupacions a la resta d’habitatges, tapiant els accessos, i ha iniciat el procés judicial que "permeti disposar de nou de tota la propietat" i poder iniciar així les obres previstes que ja estan adjudicades.

Una imatge de l'edifici cedit a l'Ajuntament. / DdG

Fonts municipals han assegurat que" ha recuperat i guardat les obres i col·lecció de rellotges de Marta Font sense que hagin patit cap dany". Alguns veïns havien avisat que els ocupes havien llançat multitud d'objectes, entre els quals quadres dels pisos superiors fins al pati.

