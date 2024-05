Tanca el gabinet Mèdic de Diagnosi i Tractament de Girona després de 36 anys

El Gabinet de Diagnòstic i Tractament (GD) de Girona tancarà les portes l’1 de juny després de 36 anys d’activitat. Ubicat en dues plantes del número 11 de la plaça Josep Pla, va obrir les portes l’1 de maig de 1988 com a projecte «innovador i ambiciós» liderats per metges especialistes gironins de renom amb la intenció d’oferir uns serveis centralitzats en un sol espai, al centre de Girona, que cobria pràcticament totes les especialitats i que volia omplir «un buit a la ciutat» amb aquest «plantejament de servei mèdic a la societat gironina».

El motiu del tancament té a veure, en part, amb «un model d’exercici professional que ja no resulta atractiu» per les noves generacions de metges. Alguns professionals del gabinet s’han anat jubilant i altres fins i tot han mort. «No ha estat possible trobar relleu generacional», indiquen.

Entre els serveis que s’oferien hi havia cardiologia, cirurgia plàstica, dermatologia mèdica i quirúrgica, fisioteràpia, oftalmologia, osteopatia, psicologia clínica, psiquiatria o reumatologia.

Des de l’equip mèdic i administratiu del Gabinet Mèdic de Diagnosi i Tractament han explicat que «els seus promotors hi van posar tota la seva ànima i totes les il·lusions per tirar-ho endavant», com ha estat durant les més de tres dècades que ha estat en funcionament del centre.

Els diferents facultatius que encara estan «en actiu» han traslladat la seva activitat altres centres hospitalaris gironins com ara la Clínica Girona, la Clínica Bofill, la Clínica Onyar, Maxiloestetic, Lab MDB, per «seguir oferint els seus serveis a tots els pacients» que els han fet «confiança durant tants anys». «Tots els que continuarem dedicant-nos a l’exercici de la medicina, ho farem amb la mateixa il·lusió del primer dia», assenyalen.

La intenció inicial era abaixar la persiana l’1 de maig. De fet, així ho posa a la seva pàgina web. Coincidia, a més a més, amb la data d’inauguració de les instal·lacions. Però no ha estat possible perquè s’han volgut tenir tots els serrells ben lligats i que cap client quedés desatès.

L’equip mèdic i administratiu vol agrair als «centenars de pacients que han dipositat la confiança en els professionals» del gabinet, recordant que sense ells «no hauria estat possible».

