Les obres de reparació de la muralla de Cervià de Ter costaran 166.000 euros

El Consell Comarcal del Gironès ha publicat l'anunci previ a la licitació de les obres de refacció de la muralla de Cervià de Ter (Gironès), que està previst que costin 166.136,70 euros. El projecte també inclou la reparació del carrer de la Muralla, així com l'arranjament dels serveis d'aigua i clavegueram, que van quedar malmesos al setembre de l'any passat amb l'esfondrament d'un tram de muralla. Mentre no arriben les obres, l'Ajuntament ha assegurat la zona per garantir la seguretat dels veïns i connectat els habitatges a la xarxa d'aigua a través de mànegues. Tanmateix, no s'ha pogut restablir el servei de clavegueram. Una situació que l'alcalde, Guillem Surroca, lamenta que suposa "un greuge" pels veïns.

El setembre del 2023, es va esfondrar un tram de la muralla de Cervià de Ter a conseqüència de l'acumulació d'aigua per una fuita no detectada en la xarxa de subministrament. "Com passa a molts pobles, tenim canonades dels anys cinquanta d'amiant", detalla l'alcalde, que afegeix que "la fuita d'aigua dins de la muralla va provocar que les pedres d'un tram acabessin cedint".

Des de llavors, els veïns d'aquest carrer s'han quedat sense connexió a les xarxes d'aigua i de clavegueram, que estan malmeses. En un inici, també van haver de deixar els seus habitatges per risc d'esfondrament. Des de fa mesos, i gràcies a unes obres d'apuntalament del forat fetes per l'Ajuntament de Cervià de Ter, els veïns han pogut tornar a les llars, on també se'l subministra aigua sanitària amb mànegues que s'han instal·lat al carrer. Tanmateix, no disposen encara de servei de clavegueram.

Aquesta situació afecta sobretot una parella d'edat avançada, que viu a l'habitatge que té el pati on es va esfondrar el tram de muralla l'any passat. El batlle del municipi critica "les traves de la Comissió de Patrimoni de la Generalitat", que assegura que provoquen "un alentiment del procés" per poder efectuar les obres i resoldre la problemàtica amb què conviuen els veïns. "Per fer les obres de seguretat, Patrimoni va requerir que hi hagués un arqueòleg i ara, consideren que hi ha canvis a fer en el projecte de restauració de la xarxa d'aigua", explica Surroca, que insisteix a dir que això "endarrereix l'obra".

"Com a alcalde entenc que una comissió de patrimoni vetlli pel patrimoni històric dels pobles, però quan hi ha una família que es troba desnonada per aquesta perillositat i no té clavegueram per poder fer vida normal, crec que s'hauria de prioritzar l'aspecte social", recull. I recorda que "la muralla no és d'origen medieval i la reconstrucció es pot fer amb els còdols que ja hi havia".

Restauració de la muralla

L'Ajuntament de Cervià de Ter, per tractar-se d'un municipi petit, ha delegat la licitació de les obres al Consell Comarcal del Gironès, que està acabant d'enllestir la redacció definitiva del projecte per publicar-ne la licitació. De moment, des de l'Ajuntament no es pot garantir una data de finalització de les obres, però esperen poder licitar-les a l'estiu i tenir una empresa especialitzada per fer-les a la tardor.

Aquestes obres de restauració de la muralla i renovació de tota la xarxa d'aigua i clavegueram del carrer Muralla s'han pogut tirar endavant gràcies a una subvenció de 250.000 euros de la Diputació de Girona. Aquest import va permetre també fer les obres d'apuntalament de la muralla amb formigó armat per poder assegurar el tram de muralla esfondrat.