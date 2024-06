Girona desencalla el projecte per tirar endavant el Campus de Salut

L’Ajuntament de Girona aprovarà en el ple municipal d'aquesta tarda la modificació del Pla General d’Ordenació Urbana de per facilitar la implantació del nou Campus de Salut Josep Trueta al sector Mas Marroc, on limiten els municipis de Girona i Salt. D’aquesta manera, es desencalla el tema i ara la Generalitat podrà dur a terme el concurs de projecte que té previst per tirar endavant el futur Campus de Salut.

El campus «s’ha posat allà on es podia posar», ha dit la tinenta d’alcaldia Cristina Andreu en la presentació dels avanços urbanístics per a la construcció del futur campus. I és que el terreny presenta diferents «limitacions» que calia tenir en compte a l’hora de definir on se situarien tots els equipaments sociosanitaris. Entre d’altres, s’havia de tenir en compte les diferents finques del voltant o que quedés «lliure de qualsevol risc d’inundabilitat» per tenir la riera Marroc a prop.

Tots aquests equipaments sociosanitaris tindran un espai de 16.650,97 metres quadrats dins el terme municipal de Girona, en un sector d’un total de 121.247,24 metres quadrats que es reordenarà. D’aquests, uns 87.000 metres quadrats corresponen a l’antic Mas Marroc i 33.000 al Mas Masó. Aquesta era la «zona ideal», també per la «transferència» cap a la resta del campus i l’Hospital Santa Caterina.

Habitatges i zona verda

En tot cas, es reordenarà el sector perquè part del parc de Jordi Vilamitjana i Pujol, definit com a zona verda, es destinarà a habitatges. Serà en un espai de 43.676,46 metres quadrats que es construiran uns 370 immobles, 150 dels quals es destinaran a «diferents tipus de protecció social», ha dit Cristina Andreu. Una part residencial que «vindrà a cobrir les necessitats importants d’habitatge que té la ciutat», també va afirmar la regidora.

Per tant, aquesta zona verda es reconfigurarà i passarà a un espai de 57.012,24 metres quadrats a l’espai paral·lel a la riera Marroc, al costat del Mas Bellsolà. Ara aquest espai té «usos diversos», s’hauran d’expropiar diferents naus i arribar a un acord amb les dues propietats afectades: la del Mas Bellsolà, on es preservarà l’edificació en estar catalogada, i la Mas Sureda. «Hem trobat un bon punt de partida de negociació amb els propietaris afectats», ha assenyalat Andreu.

Finalment, en una última fase es construiria també un nou pont que creuaria per sobre la riera Marroc, a l’altura dels carrers de la Gerundense i de Sarrià de Ter. Aquest connectaria Mas Xirgu directament amb el nou Campus de Salut de Girona. D’aquesta manera, es facilitaria un nou accés en el futur hospital a banda del carrer de Salt. L’objectiu d’aquesta proposta és garantir una mobilitat fluida en aquest sector.

En termes de mobilitat, també està previst que es creï una nova rotonda per tenir així un nou accés a l’Eixample de Salt des de la C-65. Tot això, fruit d’un conveni de col·laboració entre la Generalitat i els ajuntaments de Girona, Salt i Vilablareix.