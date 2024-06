La Policia Municipal de Girona tornarà a fer hores extra

L'Ajuntament de Girona i els sindicats de la Policia Municipal de Girona han arribat, per fi, a un acord i, d’aquesta manera, els agents tornaran a fer hores extra després de mesos de protestes per millorar les condicions laborals i per haver de fer hores extra per decret d’alcaldia. El pacte va ser aprovat fa uns dies a la mesa de negociació sindical, però també calia que s'aprovés en el ple municipal d'aquesta tarda, on s'ha reafirmat aquest acord amb el vot a favor de tot el plenari. El punt s'ha tancat amb un rotund aplaudiment dels policies assistents al ple després de mesos de negociacions.

L'acord treu el deute de la Valoració dels Llocs de Treball (VLT) i es genera un factor nou que es pagarà en diferit fins al 2027 als 161 treballadors municipals, en aquest cas agents de la policia. Tot i així, encara falten a resoldre els casos de la VLT d'uns altres 200 treballadors municipals, que es podrien portar en pròxims plens municipals. En tot cas, amb aquest acord, els agents es podran mobilitzar durant cinc vegades durant l'any en esdeveniments importants que hi hagi a la ciutat: Fires, Temps de Flors i tres altres que s’hauran de pactar amb el consistori. Per això, els agents cobraran 380 euros bruts més al mes, en catorze pagues. Un pagament que no es generarà amb la seva totalitat fins al 2027, ja que hi ha aquest pagament diferit.

«S’ha solucionat una problemàtica que teníem a l’Ajuntament pel que fa al cos de la Policia Municipal», ha dit l’alcalde, Lluc Salellas. Una problemàtica de la qual s’han buscat «diferents fórmules i solucions», sigui amb l’actual govern o l’anterior (Junts i ERC). «Havíem de trobar una solució per garantir la convivència i la seguretat de tots els actes», també ha apuntat l’alcalde.

Per altra banda, en ser un punt tant «important», també l'han defensat els altres dos partits de l’equip de govern. Gemma Geis (Junts) ha explicat que era una «prioritat arribar a un acord», mentre que Quim Ayats (ERC) ha assenyalat que això «obre la porta a aconseguir més acords».

El delegat sindical de SIP-Fepol, Ivan Coca, ha afirmat que aquest pacte arriba després de «dos anys de reivindicació» i que ara s'arregla un dels «pals de paller» de la Policia Municipal de Girona, que eren els «últims en condicions laborals» arreu de Catalunya. Ara, però, «falta millorar la ràtio», on Coca ha assegurat que faltaven entre quinze i vint agents per «arribar al mínim», tot i que per això, «s'obrirà una altra negociació».