La Fira del Tap i el Suro de Cassà allargarà el programa durant tres dies

La Fira del Tap i el Suro de Cassà de la Selva s'allargarà enguany durant tres dies, un més que en les sis edicions anteriors. D'aquesta manera, l'esdeveniment començarà aquest divendres, 14 de juny, i s'allargarà fins diumenge. El tret de sortida serà al passeig Vilaret amb un tast de cerveses artesanes i l'actuació del grup cassanenc La Troupe. Entre altres novetats, també hi haurà un professional de taps a cada tast perquè ens expliqui la particularitat de cada tap de les ampolles que s'obren. A més, s'ha incorporat una trentena de parades d'artesania, bijuteria o d'alimentació a la plaça de la Coma que complementaran amb tot l'espai de fira i el tema principal, que és el suro i els cellers.

El programa de la fira enguany presenta deu tastos de vins, escumosos o cervesa, maridatge de vins, concerts, activitats familiars, xerrades de divulgació, espai de degustació al passeig Vilaret, a més d'una trentena de parades d'artesania, que aquest any també seran a l'espai de la plaça de la Coma.

La tradició surera serà protagonista a l'espai de l'antic taper al passeig Vilaret, també al tradicional sopar popular dels vells tapers amb cançons de taverna, el Xic-Xec a més de la demostració de la pela del suro i l'esmorzar de peladors a Can Vilallonga. El programa ofereix més de quaranta activitats relacionades amb el món del suro, que comencen demà amb les visites a les fàbriques suro-taperes de Cassà i acabaran diumenge al vespre al passeig Vilaret amb el concert de cloenda de la coral cassanenca Tutti Veus.

La presentació de l'esdeveniment

Tot això s'ha explicat a la presentació de la setena edició de la Fira del Tap i el Suro que ha tingut lloc aquesta tarda a l'espai de la Talaia de Cassà. Aquesta ubicació ens ha ofert la possibilitat de vincular dos dels grans eixos de la Fira del Tap, el suro i el producte que va estretament lligat al suro i a moltes activitats de la fira, el vi.

El pelador i coneixedor de la tècnica i de les Gavarres, Eloi Madrià, ha parlat del suro. També havia de fer una demostració de pela, que no ha estat possible a causa del temps. Aquesta és una de les activitats estrella de la fira, i es podrà fer tant dissabte com diumenge al matí a Can Vilallonga.

Finalment, la periodista Ruth Troyano ha conduït un diàleg i tast de vins amb Vinyataires Lliures, una iniciativa que reivindica la feina dels petits cellers en un gremi que acull més de cent cellers a Catalunya. En aquest cas han contribuït al diàleg i presentant els seus vins, els cellers Talcomraja, els Cellers de Madremanya, Somni d'Estiu i La Gutina.

A l'acte hi han assistit una cinquantena de persones relacionades amb el món del suro, les empreses sureres, les institucions i entitats que representen el sector, a més de professionals de l'enoturisme i el món del vi, creadors de contingut digital, que fan divulgació de la cultura del suro i del vi a les xarxes socials.