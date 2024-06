L’Escola Municipal de Belles Arts de Salt ofereix més cursos a persones amb trastorns mentals

L’Escola Municipal de Belles Arts (EMBA) de Salt reforça els lligams amb l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) ampliant els cursos i activitats que l’equipament municipal ofereix a les persones usuàries de diferents serveis de salut mental del Parc Hospitalari Martí Julià. Amb el suport de la Diputació de Girona, l’EMBA reforça aquest projecte que es va iniciar ara fa cinc anys, per bé que des de fa més de 10 anys que ja s’havien fet actuacions puntuals. El projecte té l’objectiu d’apropar l’art als joves de 12 a 18 anys de l’Hospital de Dia d’Adolescents i, més endavant, de la Unitat de Trastorns de Conducta Alimentària, i d’utilitzar-lo com a part del procés terapèutic.

Des del 2019, el projecte s’ha anat consolidant i ara s’ha ampliat l’oferta de tallers i destinataris, amb una prova pilot dirigida a persones adultes amb una condició de discapacitat intel·lectual i trastorn de conducta. L’experiència adquirida pels docents de l’escola durant aquests anys ha permès obrir la pràctica artística a aquest col·lectiu, que sovint no té una oferta cultural en què poder participar.

Taller d’arts escèniques, novetat

Una de les novetats que s’incorpora al projecte de l’EMBA i l’IAS són les sessions teatrals que es duran a terme amb la col·laboració de l’equip d’Escenaris Especials. Aquest nou taller arribarà el mes de juliol i pretén elaborar un espectacle a partir de les idees de l’alumnat. L’objectiu és oferir als participants un espai on expressar-se artísticament, amb la idea que el resultat sigui un teatre compromès amb el valor de la diferència, trencament dels estigmes, i doni veu a tothom. També vol ser un mitjà d’expressió d’inquietuds i preocupacions.

Aquesta prova pilot tindrà lloc a la Factoria Cultural de la Coma Cros amb sessions els dies 2, 4, 16 i 18 de juliol. Hi participaran joves de l’Hospital de Dia d’Adolescents i de la Unitat de Trastorns de Conducta Alimentària (UTCA). Les sessions estaran dirigides i coordinades pel grup d’Escenaris Especials, amb la participació de Clàudia Cedó, psicòloga, dramaturga i directora teatral, així com de l’ajudant de direcció Marta Iglésias, i Berta Camps, a la coordinació pedagògica. Es preveu que hi puguin participar directors com Jordi Subirà, Tere Solà i Àlex Brull. S’hi treballaran aspectes com la memòria, l’expressivitat emocional, les habilitats socials, l’autoestima i altres àrees psicopedagògiques.

Cada any participen en els tallers i cursos de l’EMBA unes 25 persones usuàries de l’Hospital de Dia d’Adolescents i l’UTCA, organitzats de manera coordinada amb la institució sanitària. L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, destaca la importància del projecte en el seu propòsit de “facilitar l’accés a la cultura a nous col·lectius amb vinculació amb el municipi i al seu caràcter inclusiu”. En la mateixa línia, s’expressa el tinent d’alcalde de Cultura, Toni Vidal, que posa en valor l’acord de col·laboració entre l’IAS i el consistori. “Els beneficis per als usuaris estan comprovats i això ens ha permès aquest ampliar el projecte amb els dos programes pilot”, assegura. Per la seva banda, la cap de l’UTCA, Glòria Tràfach, explica que “l’art, en les seves diferents disciplines, complementa el procés terapèutic de cada usuari, afavorint l’emergència i canalització del malestar a través de les diferents expressions artístiques”. “L’ús de l’art i el procés creatiu com a eina terapèutica, d’expressió i d’autoconeixement, permet potenciar els aspectes expressius, comunicatius i afectius de les persones i contribueix al seu procés de recuperació i benestar”, manté. Des d’aquest perspectiva, Tràfach valora “molt positivament” l’acord de col·laboració, i destaca també les que les activitats es facin en la comunitat.