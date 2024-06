Un repte ciclista per la causa sahrauí arriba a Girona

L'Ajuntament de Girona ha rebut aquesta tarda la iniciativa «Solidarity Rising» i la campanya #Bike4WesternSahara. Aquest és un col·lectiu d'activistes liderat per al suec Benjamin Ladraa i la kurda Sanna Ghotbi que, juntament amb dos ciclistes procedents de l’Índia, Senora D’Mello i Arjun Syam Mohanque, lluiten per la causa sahrauí pedalant per tot el món. El seu objectiu és sensibilitzar la societat i denunciar la vulneració dels drets humans i les condicions de vida a les que està sotmès el poble sahrauí.