Sarrià de Ter reobre les dutxes dels vestuaris i les fonts del municipi per l'augment de les reserves d'aigua

Sarrià de Ter (Gironès) ha acordat reobrir les dutxes dels vestuaris dels equipaments i les fonts del municipi es podran tornar a utilitzar "amb normalitat" a partir de dilluns vinent. Segons informa l'Ajuntament en un comunicat, la decisió s'ha pres en el marc de la darrera reunió del comitè d'emergències per la sequera, tenint en compte la millora de les reserves d'aigua. La mesura afecta les dutxes del pavelló municipal d'esports i de la piscina municipal. També tornaran a brollar les fonts que han estat tancades per la situació d'emergència i excepcionalitat per la sequera. Tot i que la Generalitat va declarar la sortida de l'estat d'emergència el 8 de maig, Sarrià va decidir mantenir les mesures d'estalvi unes setmanes més.

Ara, arran de les darreres pluges, el consistori ha decidit suavitzar les mesures decretades durant la situació d'emergència.

En un comunicat, l'Ajuntament de Sarrià de Ter agraeix als veïns l'esforç que han fet durant tots aquests mesos per fer un ús racional de l'aigua i contribuir a aconseguir que el consum diari durant el mes de maig se situés en 156,26 litres per habitant i dia, una xifra molt per sota de la del llindar de 230 litres que fixa la Generalitat en situació d'excepcionalitat.

Tot i així, demanen als veïns que continuïn fent tot el possible per seguir amb aquesta tendència positiva, ja que l'aixecament de les primeres restriccions "no significa que la situació de sequera s'hagi revertit".

En aquest sentit, l'Ajuntament recorda que encara tenen a disposició dispositius reductors del cabal d'aigua per a les aixetes d'ús particular i que els veïns els poden recollir de manera gratuïta a l'Oficina d’Atenció al Ciutadà de dilluns a divendres de nou del matí a dues de la tarda.