El mercat de lloguer a les comarques gironines es troba en un bon moment. Així ho acrediten dades publicades recentment. Tal com va publicar aquest diari, l’oferta d’habitatge de lloguer a Girona ciutat es van incrementar un 82% durant el primer trimestre de l’any 2023 en comparació amb el mateix període de 2022.

Els lloguers a la ciutat de Girona van fer que fós la segona capital de província de tot Espanya que registra un major increment, només per darrere de Jaén, on l’estoc s’ha apujat un 100%. A Girona la segueixen ciutats com Còrdova (75%) Osca (68%) o Castelló (64%). Per sota del 50% d’increment se situen Lleida (35%), Tarragona (32%), Vitòria (29%), Badajoz (23%), Conca (22%) i Càceres (22%).

Altres dades avançades per aquest diari i que acrediten el bon moment del lloguer són que a nivell provincial, els pisos de lloguer s’han incrementat un 31% a les comarques gironines durant el primer trimestre respecte a l’any passat. Altres demarcacions han patit un augment per sobre de Girona, com Còrdova, que ha vist com el seu estoc d’habitatges de lloguer creixia un 64%, seguida pels creixements de Castelló (54%), Jaén (47%) Lleida (37%) o Osca (32%).

D’altra banda, el Departament de Territori, a través de l’Institut Català del Sòl (Incasòl), ha obert recentment una convocatòria per adquirir blocs d’habitatges de grans tenidors i destinar-los a lloguer assequible. Segons va explicar la conselleria en un comunicat, la mesura pretén mobilitzar el parc d’immobles buits i fomentar la rehabilitació urbana. Els blocs han d’estar situats en municipis amb alta demanda residencial i escassetat d’oportunitats de lloguer amb algun tipus de protecció (162 municipis de Catalunya tenen aquesta distinció). Pel que fa als habitatges, han de tenir una superfície útil d’entre 40 i 90 metres quadrats i poden ser tant pisos acabats com en construcció. Les ofertes es poden presentar fins al 15 de juny.

Condicions pel lloguer

Territori ha detallat que en el cas dels edificis amb obra acabada, han de tenir la llicència de primera ocupació i un mínim de 10 habitatges. La propietat que faci la sol·licitud ha de tenir, també, com a mínim el 60% dels habitatges. En els edificis amb obra parada o en execució, hi ha d’haver un mínim de 20 habitatges a cada promoció i el sol·licitant ha de ser propietari de, com a mínim, un 80% dels habitatges.

Les ofertes es poden presentar a través de la bústia plurifamiliars.incasol@gencat.cat. L’Incasòl estudiarà les ofertes rebudes i, si està interessat, es posarà en contacte amb la propietat per iniciar el procés de negociació en un termini màxim de dos mesos.