Un estudi de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, assegura que un 25% del consum d’aigua dels espanyols, es deu a pèrdues d’aigua per diferents causes. Un problema que repercuteix no sols en la nostra butxaca, sinó també en el medi ambient, ja que l’aigua dolça és un bé escàs i s’ha d’evitar el seu balafiament.

És per això que si sospites que tens alguna fuita, és important detectar-la com més aviat millor, encara que és cert que tret que la fuita sigui molt greu o visible, localitzar d’on s’origina, no és una tasca senzilla. Alguns dels senyals que podem observar i que ens poden ajudar en la cerca són les següents: - Taques fosques en parets i terres que no desapareixen. - Terres de fusta que s’aixequen o inflors en el paviment. - Sentir com corre l’aigua, tot i tenir totes les aixetes correctament tancades. - Comptador que continua corrent, després de tancar la clau de pas.En aquests casos, devem: - Revisar que els electrodomèstics no perdin aigua durant el seu funcionament (nevera, rentavaixella i rentadora). - Revisar els radiadors i el seu funcionament. No oblidar tampoc de fer un cop d’ull a la caldera, ja que aquesta pot perdre pressió. - Comprovar que les aixetes tanquin perfectament. - Comprovar que les gomes i les juntes de les aixetes i dels electrodomèstics es trobin en bon estat i si no és així, substituir-los. Si, així i tot, no descobreixes l’avaria, posa’t en contacte amb la teva assegurança, perquè la majoria responen dels danys per aigua. En el cas que el problema no estigui en el teu habitatge sinó en el d’algun veí, també s’encarreguen dels tràmits entre les diferents companyies implicades.