Tots volem sentir-nos segurs dins de casa. El nostre habitatge és un punt d’intimitat que d’alguna manera o altre hem de protegir. Per tenir aquesta seguretat a l’interior de l’habitatge hem de prendre mesures de portes enfora i també dins. Hi ha molts sistemes en el mercat per protegir els nostres béns. Hem de tenir molt clar què volem, quines necessitats tenim, com és el nostre habitatge i les seves característiques i deixar-nos sempre aconsellar per un bon professional.

Ara que s’acosten les vacances, que potser hem de fer algun viatge o estarem més hores fora de casa és el moment de prendre algunes mesures. 1. Assegura’t de tenir unes portes d’entrada resistents. Depenent del tipus d’habitatge, la porta hauria de ser d’un tipus o l’altre. Una vegada seleccionada la porta, s’ha de considerar, com a mínim, dos punts de tancament. 2. Fes-te amb un pany intel·ligent. Els panys intel·ligents es poden controlar des del teu telèfon, i compten amb sistemes antitrepant i antibumping, que dificulten que els lladres puguin obrir la porta. 3. Instal·la un espiell digital. Amb ell podem veure qui truca a la porta a través d’una pantalla LCD. 4. Incorpora detectors de moviment. La domòtica ofereix moltíssims dispositius i eines per a garantir la seguretat i confort en la llar. Els detectors de moviment són capaços de captar quan una persona es mou o passa per la zona. 5. Finestres a prova d’intrusos. Les persianes autoblocants d’alta seguretat posseeixen un sistema que bloqueja els elements de la finestra i impossibilita el seu aixecament en cas que s’intenti forçar la mateixa. També s’ha de tenir en compte el tipus de vidre que protegeix la finestra. El més recomanable és comptar amb un cristall de seguretat, si pot ser compost per dues fulles. Tot consell és poc però també cal tenir present que si volem protegir el nostre habitatge: No parlar en presència de desconeguts o al carrer sobre la teva absència. Tampoc ho facis en les xarxes socials, perquè és una informació a la qual pot accedir molta gent. Si vols penjar fotos de les vacances, millor fes-ho un cop tornis al domicili. -Assegura’t de tancar bé totes les portes i finestres. - Si pots permetre-t’ho, instal·la un sistema de seguretat. - Comenta a algun familiar o veí de confiança que estiguin pendents de retirar-te les cartes de la bústia a fi que no s’acumuli la correspondència. Si a més disposen de claus, demana’ls que et reguin el jardí, o que t’encenguin les llums de tant en tant. - Procura no deixar roba estesa molt de temps sense recollir. - No tanquis del tot l’electricitat. Un timbre sense so és un senyal d’alerta per als lladres. - Contracta una assegurança de la llar si no disposes d’ella. - Si has de ser-hi molt temps fora, contempla la possibilitat d’instal·lar un temporitzador que encengui i apagui els llums cada cert temps. - No deixis jocs de claus ni sota l’estora, ni dins de la bústia, ni en tests pròxims a la porta, són els primers llocs on miren els delinqüents. - Deixa el teu telèfon de contacte a algun veí perquè puguin localitzar-te de ser necessari. - Si estàs a casa, no obris la porta a ningú que no coneguis. Si ve personal d’alguna empresa de serveis, demana-li que s’identifiqui convenientment. I si encara tens dubtes, truca a l’empresa, però sempre buscant el telèfon a internet i mai amb el número que et faciliti l’operari.