Poder gaudir d’una piscina per a refrescar-te en els mesos estivals és tot un plaer. Si estàs pensant a instal·lar una a la teva terrassa o jardí, però no tens molt espai, compartim els avantatges de les piscines petites per a crear un petit oasi on gaudir amb amics i familiars.

Per a instal·lar una piscina en una terrassa, pati o jardí petit és necessari una planificació en la qual es tindrà en compte el disseny i l’espai disponible. La ubicació de la piscina és important. Situa-la en una zona de sol, amb orientació sud o sud-oest. Evita col·locar-la prop de la zona d’arbres i plantes perquè les fulles no caiguin a l’aigua. Per a aprofitar millori l’espai, situa la piscina en un dels extrems del jardí. La grandària de la piscina ha de ser proporcional a l’espai disponible perquè quedi totalment integrada: dissenya una forma que encaixi perfectament. Les piscines petites tenen molts avantatges a tenir en compte. En ocupar poc espai, hi haurà més lloc per a col·locar altres zones d’oci. A més, ens permet refrescar-nos i relaxar-nos a l’estiu. La despesa d’aigua es redueix, per la qual cosa és més rendible tant per a la teva econòmica com per al medi ambient. Així mateix, els costos de manteniment són menors que les piscines de major grandària.

Pots triar entre una gran varietat de dissenys de piscines petites. El disseny ha d’estar en harmonia amb la resta de l’espai de l’habitatge. Decora la zona amb mobles d’exterior i plantes per a crear un espai confortable i acollidor. Les piscines d’obra són ideals per als espais petits. Pots dissenyar-la a mida i segons l’espai disponible. A més, són les més duradores.

Les formes de la piscina

Les piscines allargades i estretes estan de moda. Les rodones també poden ser una bona solució per a un jardí petit, ja que ocupen menys espai que una piscina quadrada i es pot aprofitar l’espai al voltant d’ella.

Una altra solució per a la falta d’espai exterior és instal·lar una piscina raconera que s’adapti al terreny. A més, la piscina no té per què tenir una forma estàndard, pots dissenyar la forma que millor aprofiti l’espai exterior.