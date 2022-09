El papa Francesc ha expressat aquesta setmana la seva preocupació per les conseqüències de la guerra a Ucraïna «tant per la violació del dret internacional, com pel risc d’una escalada nuclear, i per les greus conseqüències econòmiques i socials», en saludar els representants pontificis (ambaixadors) que es troben a Roma per a la seva reunió triennal.

«Han passat tres anys des de la nostra última reunió. La tempesta de la pandèmia de Covid-19 ens va obligar a diverses limitacions a la nostra vida quotidiana i a les activitats pastorals. Ara sembla que el pitjor ha passat, i gràcies a Déu podem tornar a trobar-nos», va iniciar el papa el seu discurs als nuncis. Francesc va destacar que després de la pandèmia «desgraciadament Europa i el món sencer estan sacsejats per una guerra d’especial gravetat, tant per la violació del dret internacional, com pels riscos d’una escalada nuclear, i per les greus conseqüències econòmiques i socials». «És una tercera guerra mundial en trossos, que esteu presenciant als llocs on esteu duent a terme la vostra missió», va afegir el papa als diplomàtics vaticans. A ells, reunits durant quatre dies de treball, el papa va agrair que tot el que fan «en aquestes situacions de patiment» perquè han portat els pobles i les Esglésies «la proximitat del papa i han estat punts de referència en els moments de gran desconcert i turbulència». Als diplomàtics, el papa va explicar que s’està començant a aplicar la Constitució Apostòlica Praedicate Evangelium, que reforma la Cúria vaticana, «nascuda d’un procés de gairebé nou anys» i va afegir que «trigarà a arribar, per dir-ho així, a ser plenament operativa». Col·legi cardenalici Francesc també va convocar a finals d’agost tot el col·legi cardenalici per presentar la nova Constitució que entre altres coses canvia l’organigrama de l’administració vaticana amb més pes al dicasteri sobre l’Evangelització i permet més participació de laics, també en llocs de poder. A les reunions que acaben avui, presidides pel cardenal secretari d’Estat, hi són presents els Superiors de la Secretaria d’Estat, 91 Nuncis Apostòlics, en falten 5 per diversos problemes, i 6 Observadors Permanents en organitzacions internacionals. El Vaticà va precisar que «al servei diplomàtic de la Santa Seu, a més dels representants Pontificis abans esmentats, hi ha actualment 167 col·laboradors en funció diplomàtica que treballen a les nunciatures o a la Secretaria d’Estat».