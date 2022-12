Cassà de la Selva inaugura avui el nou espai museïtzat «Joies de l’Església»

L’església parroquial de Cassà de la Selva acollirà avui, a partir de dos quarts de dotze del migdia, la presentació i obertura del nou espai museïtzat Joies de l’Església de Cassà, on es podran veure, entre altres elements, les 58 pedres de la portalada romànica del segle XII, la reproducció en dibuix de la portalada completa a tamany real, el rellotge de 1599, la campanya de l’any 1644, la senyera de l’Orfeó Catalunya i la maqueta de l’altar barroc, entre altres elements relacionats tant amb l’església com amb el conjunt del poble.

Per tal de donar a conèixer aquest espai, l’acte comptarà amb intervencions del director territorial de Cultura, Josep Calatayud, l’alcalde de Cassà, Robert Mundet, el vicepresident de la Diputació, el cassanenc Pau Presas, el regidor de Cultura, Joan Casabó, i el rector de la parròquia, Enric Plantés.

A més, Imma Brull, de 4 Restaura, explicarà com es van dur a terme els treballs d’extracció de pedres romàniques de les parets del campanar, així com la seva posterior neteja i restauració. D’altra banda, Josep Sagrera exposarà el procés d’interpretació de les pedres per obtenir una reproducció dibuixada de la portalada, mentre que Josep Lluís Odena, encarregat del projecte museístic, presentarà també el seu treball.

El projecte es va iniciar fa tres anys, de la mà del GREC (Grup de Recerca i Estudis Cassanencs). Els impulsors d’aquest grup, que el proper mes de gener de 2023 complirà 23 anys, van ser el llavors regidor de Cultura, Xavier Albertí, l’arxivera municipal, Dolors Grau, el regidor Xavier Romero i també Montserrat Gener, Maria Dolors Saura, Joaquim Massa, Joan Maymi, Joan Riera, Joaquim Mundet i Xavier Niell, entre altres. Des d’aquells inicis, el GREC sempre ha estat sota el paraigua de l’Ajuntament. L’any 2019, es va convertir en l’Associació Cultural Grec.

les peces que es poden veure al nou espai museístic. 1 La senyera de l’Orfeó de Catalunya és un dels elements que està exposat.

2 La reproducció en dibuix de la portalada completa. 3 Un dels capitells de l’església. F