«Encara hi ha empreses amb l’aigua al coll, però el 2023 no serà un mal any»

El president de la Unió d’Empresaris de la Construcció de Girona, Esteve Freixas, vaticina que aquest 2023 no serà «un mal any» per a l a construcció d’obra pública a la província, però adverteix que les empreses encara «han de vigilar molt» i n’hi ha que tenen «l’aigua al coll» a causa de l’encariment del preu dels materials, que en alguns casos ha arribat al 30%. «Tenim feina, hi ha licitacions, però no tenim la feina al preu que necessitaríem», assenyala.

Freixas recorda que l’any passat van quedar molts concursos deserts perquè l’encariment de materials va fer que les empreses s’ho haguessin de pensar «dues vegades» abans de presentar-se a un concurs públic. En aquest sentit, critica que la revisió de preus que la Generalitat va aplicar l’abril de 2022 va ser totalment insuficient - «només va ser de cara a la galeria», considera- i no va ser fins al novembre, quan el Ministeri va actualitzar el preu de sis de les matèries primeres més utilitzades en la construcció, que «la situació va començar a normalitzar-se una mica». En tot cas, Freixas incideix en què «hi ha empreses que ho estan passant molt malament a la província de Girona, i això vol dir que hi ha una mala feina per part de l’administració».

El representant dels constructors gironins explica, per exemple, que la junta d’Andalusia incrementarà el preu de totes les obres un 17% durant el 2023: «No dic que a Catalunya haguem d’aspirar això, però sí que cal pagar les coses al preu que toca», demana. «Les licitacions s’han de fer pel preu que correspon, perquè les empreses s’hi han de poder guanyar la vida, no que els costi diners», afegeix.

Tot i això, Esteve Freixas vaticina que el 2023 no serà un mal any per als constructors gironins, almenys pel que fa a l’obra pública. Segons indica, la revisió dels preus dels materials del passat mes de novembre ja s’està començant a notar, i a més, els preus han frenat el seu increment. «Això fa que menys obres estiguin quedant desertes, i a més, en els últims mesos s’han activat molt les licitacions de les administracions locals, de cara a les eleccions municipals del mes de maig», explica. A més, confia que s’executin els pressupostos de la Generalitat, ja que també suposen una inversió important d’obra pública. Això sí, adverteix que el sector de la construcció sempre treballa amb «períodes punta»: «A partir de les eleccions, els nous ajuntaments hauran de tornar a examinar projectes i ja no es licitarà més obra local, el 2024 es redactaran projectes i tornarem a tenir obra local a partir de 2025», explica. Per això, creu que aquest 2023 serà un any «de pas», però no necessàriament dolent: «Primer, perquè encara s’ha d’acabar molta obra de les administracions locals, i després, perquè encara hi ha moltes obres privades que també s’han d’executar», explica. «Esperem que tot plegat s’estabilitzi i, sobretot, que tothom pagui el que ha de pagar», demana.

Un altre motiu per a l’optimisme són els fons europeus Next Generation, tot i que Freixas adverteix que caldrà estar molt atents per veure com es desenvolupen, ja que de moment els passos estan essent molt lents: «Teòricament els diners ja haurien d’estar arribant a les empreses, però encara no hi són. Hi ha molt de paper, molts projectes fets, però els diners encara no han tocat l’obra», indica. Tot i això, tenint en compte que l’execució d’aquests fons ha d’estar acabada el 2026, confia que també hi haurà licitacions a partir d’aquest 2023.

Finalment, Freixas adverteix que un altre dels problemes amb què es troba el sector de la construcció és la manca de mà d’obra: «Falta personal, i ens cal la incorporació de més joves a l’ofici», demana.