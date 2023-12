La UdG és una de les millors del món en conscienciació sobre el canvi climàtic

La Universitat de Girona és una de les millors del món en temes de canvi climàtic i ús de l’energia segons la nova actualització del rànquing que elabora anualment la Universitat d’Indonèsia. En concret, la institució gironina se situa en quinzena posició amb 1.875 punts en una llista que conformen un total de 1.183 universitats d’arreu del món. La UdG està empatada en aquesta posició amb altres sis universitats (de la quinzena a la 21a posició). Lidera la classificació la Universitat de Luiss (Itàlia), amb 1.975 punts. Mentrestant, a escala espanyola, la Universitat de Barcelona està en vuitena posició i la Universitat Complutense de Madrid en desena. La Universitat d’Alacant té la mateixa puntuació que la UdG.

La institució gironina millora la puntuació en cinc dels sis apartats que valora el rànquing. En «Gestió de residus» suma 1.725 (el 2022 n’eren 1.575) i se situa entre les vuitanta millors del món. En «Educació» ha obtingut 1.600 punts, vint-i-cinc més que l’any passat, i en «Transport» 1.400, mentre que el 2022 en va tenir 1.275 en aquest apartat. Per altra banda, també ha augmentat la puntuació en «Ús d’aigua», que ha passat de 500 a 550 punts. En aquest cas, en l’única que categoria que baixa punts és en la d’«Ubicació i infraestructura». Ho fa, però, d’una forma poc pronunciada, de 950 a 925 punts.

En tot cas, es pot arribar a una puntuació màxima depenent de la importància que la Universitat d’Indonèsia dona als apartats. Allà on es poden aconseguir més punts és a «Energia i canvi climàtic», el que encara posa més en valor la bona puntuació i posició assolida per la UdG. Dels 2.000 punts possibles, la institució gironina n’ha sumat 1.875.

148a del món en la general

La Universitat d’Indonèsia porta fent aquest rànquing des de 2010 i avalua la sostenibilitat dels centres universitaris d’ensenyament superior de tot el món basant-se en aquests sis criteris diferents. Aquest any, tot i que s’han incorporat més d’un centenar d’institucions a la llista (de 1.050 s’ha passat a 1.183), la UdG ha avançat una trentena de posicions, fins al lloc 148 del món, amb una puntuació total de 8.125 punts.

A més, després de caure l’any passat fora de les millors cinquanta universitats, aquest any hi ha tornat a entrar. La neerlandesa Wagenigen University & Research és la més ben valorada del món per part de la Universitat d’Indonèsia per setè any consecutiu. Ho ha fet amb una puntuació més bona que la de l’any passat, un total de 9.500 punts dels 10.000 als quals es pot arribar. La segona posició és per la Universitat de Nottingham Trent, mentre que la tercera la comparteixen la Universitat de Groningen (Països Baixos) i Campus ambiental Birkenfeld (Alemanya). En l’àmbit espanyol, la universitat més ben valorada el 2023 ha estat la Complutense de Madrid, amb 8.800 punts (35a del món) i a escala catalana és l’Autònoma de Barcelona la millor amb 8.500 punts (78a del món).