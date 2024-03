El Govern ha invertit més de 80 M€ en la millora dels centres de salut de la Regió Sanitària de Girona des del 2021

El Govern, a través del Departament de Salut, ha donat un impuls a la construcció de nous equipaments de salut, alguns dels quals s’han millorat i altres són de nova construcció. Des del 2021 s’han invertit més de 80 milions d’euros en millorar els centres de salut de la Regió Sanitària Girona i a la construcció de nous equipaments. D’aquests, uns 65 milions s’han destinat a millorar els centres hospitalaris i prop de 16 milions s’han assignat a centres d’atenció primària, inversió que inclou tant les obres acabades com les que estan en marxa en aquest moment.

En l’àmbit de l’atenció primària, han entrat en funcionament el nou Consultori Local de Riells i Viabrea i el de Verges i s’han ampliat i reformat els CAP Doctor Torner de Malgrat de Mar (2023), Santa Clara de Girona i Alfons Moré de Salt, a més de la reforma del CUAP Güell.

També hi ha altres centres que estan en obres en aquests moments, algunes de les quals es posaran en marxa a les properes setmanes. Així, en aquest moment s’està fent la construcció del nou CAP de Pineda de Mar i del Moisès Broggi de l’Escala, a més de les ampliacions dels CAP de Torroella de Montgrí i Cassà de la Selva, els quals es preveu que entrin en funcionament ben aviat. També cal destacar que estan en fase de licitació d’obra els nous CAP d’Hostalric i d’Olot 2, a més de la licitació del projecte d’ampliació del CAP Palafrugell i el nou CAP de Santa Coloma de Farners.

El 3 d'abril de 2023 es va posar en marxa l'Àrea d'Intervencionisme de l'Hospital Trueta, que situa el centre al capdavant del terciarisme pel que fa a procediments mínimament invasius guiats per imatge. / Departament de Salut

En l’àmbit hospitalari s’han fet obres molt destacades que han permès millorar la capacitat resolutiva de la Regió, fer més complexitat i evitar derivacions a Barcelona. Aquest és el cas de la posada en marxa de la nova Àrea d’Intervencionisme del Trueta, que ha permès posar el centre al capdavant del terciarisme a Catalunya pel que fa a procediments mínimament invasius guiats per imatge. El nou espai està dotat de tres sales d’intervencionisme amb equipament de darrera generació. També a l’hospital de Girona s’ha posat en marxa el Laboratori de Reproducció Humana Assistida, el primer fora de l’àrea metropolitana de Barcelona, i amb capacitat d’oferir els procediments més avançats per resoldre problemes reproductius de la ciutadania de la Regió Sanitària de Girona.

En l’avenç tecnològic ha tingut un paper important la posada en funcionament del nou laboratori de diagnòstic genètic i molecular del Trueta-Santa Caterina, que compta amb unes instal·lacions i uns equipaments capdavanters, amb tecnologia de seqüenciació de darrera generació, que han permès fer un salt qualitatiu en el camp de la medicina personalitzada. Aquest laboratori ha estat possible gràcies a la col·laboració de la Fundació Daniel Bravo i la Diputació de Girona.

La millora de la capacitat quirúrgica de la Regió Sanitària és un dels objectius en els quals s’està treballant, ja que s’estan ampliant els blocs quirúrgics dels hospitals Trueta, Santa Caterina i Blanes, fet que permetrà passar de tenir 41 quiròfans a tenir-ne 54, és a dir, un 31% de creixement de capacitat quirúrgica.

En aquests anys, als hospitals de la Regió s’han fet moltes altres obres que han permès millorar l’assistència als nostres usuaris, com ara, al Trueta, la remodelació i ampliació del Servei d’Urgències o les millores a planta de Ginecologia i Obstetrícia. Al Parc Hospitalari Martí i Julià, s’ha ampliat el Servei d’Urgències, l’hospital de dia mèdic i quirúrgic i la unitat d’endoscòpies i s’ha fet la nova Unitat del Son. En aquests moments estan en marxa les obres d’ampliació del Bloc Quirúrgic i del nou servei de rehabilitació ICS/IAS.

El mes de maig passat es va posar en funcionament l'ampliació del CAP Santa Clara de Girona, un dels centres d'atenció primària que s'ha millorat en els darrers anys. / Departament de Salut

A l’Hospital Sant Jaume de Calella s’està treballant en l’ambiciós projecte d’ampliació del centre, amb el pla funcional d’espais ja molt avançat. Aquest projecte suposa que el centre sanitari disposarà de més de 31.000 metres quadrats d’edificació, 17.000 més dels que té ara.

En l’àmbit de salut mental el 2023 va entrar en funcionament el nou hospital de dia de salut mental de l’Alt Empordà i la nova unitat de trastorns de conducta alimentària del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt (2021) amb inversió total de 400.000 euros.

El nou Campus de Salut de la Regió Sanitària de Girona, el projecte més important dels propers anys

Cal destacar, per sobre de tot, el que ben segur serà el projecte més important de la demarcació en els propers anys, el Campus de Salut de la Regió Sanitària de Girona, que inclourà el Nou Trueta. A finals de 2023 es presentava el Pla funcional assistencial de nou Campus, que defineix que aquest disposarà d’una superfície de 193.000 metres quadrats, 43.000 dels quals ja estan construïts. La part construïda preveu deixar 17.000 metres quadrats com a espais de creixement per a necessitats que puguin esdevenir en un futur. El futur Campus suposarà una inversió d’entre 500 i 600 milions d’euros i afavorirà la innovació, el progrés i millorarà l'atenció que rep la ciutadania.

El 7 de març passat es va constituir el Consell Assessor del Campus, un òrgan deliberatiu que neix amb l’encàrrec de fer el seguiment dels avanços en relació amb el projecte i de fer-ne retorn als seus membres. El Consell, que compta amb una representació àmplia i diversa de diferents actors i institucions clau, ha de vetllar per la col·laboració i coordinació entre els diferents actors implicats en el projecte per tal d’identificar oportunitats i teixir sinergies.

Nou hospital de Palamós

El març de l'any passat, el conseller de Salut i l’alcalde de Palamós van presentar el protocol de col·laboració per a la materialització del nou hospital / Departament de Salut

L’anunci de la construcció del nou Hospital de Palamós, ha estat, també, una de grans notícies en relació amb les millores de la xarxa sanitària de la Regió de Girona. El març de 2023 es va signar el Protocol de col·laboració entre el Departament de Salut i l’Ajuntament per a la construcció del nou Hospital de Palamós en uns terrenys del sector Les Oliveretes, a tocar de la C-31. D’acord amb aquest protocol, l’Ajuntament haurà de fer els tràmits urbanístics pertinents per tal de disposar del solar i fer la cessió gratuïta al Departament de Salut, amb un termini màxim establert a mitjans de l’any 2025.

Els tràmits urbanístics, un cop finalitzats, han de permetre disposar d’uns terrenys per encabir-hi un equipament d’uns 40.000 m2, amb reserva per a futures ampliacions. El dimensionat final de l’hospital dependrà del pla funcional assistencial que s’està elaborant, on es definirà tot el que fa referència a l’estructura que ha de tenir l’àrea sanitària, com ara la superfície, els criteris d’ordenació funcional, el disseny dels espais (accessos, circuits, especificacions d’àrees) i la cartera de serveis